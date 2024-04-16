Оприлюднення особистих даних військовополонених чи зниклих безвісти українців, зокрема в соціальних мережах, а також передача їх стороннім особам можуть нашкодити цим людям та їхнім сім’ям, вкотре закликають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, застерігаючи, що російські спецслужби активізували збір персональних даних зниклих безвісти українців.

Численні телеграм-канали обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Для цього просять у родичів і близьких особисті дані та іншу інформацію.

Яку інформацію не можна передавати незнайомцям:

номер телефону, інші контакти;

адресу проживання;

інформацію про політичні погляди, попереднє місце роботи, сім’ю полоненого;

профіль у соцмережах;

дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, позивний, звання, обставини потрапляння в полон);

місце дислокації підрозділу;

фото/відеоматеріали, зокрема із побратимами.

Адже передаючи інформацію стороннім особам, можете погіршити становище вашої близької людини.

Чимало таких каналів організовують представники спецслужб країни-агресора або шахраї з метою видурювання грошей. Також спецслужбісти можуть вдаватися до маніпулювання чи шантажу.

Пам’ятайте, що пошуками вашої близької людини займаються професійно та безкоштовно фахівці уповноважених державою органів.

Повідомити Національне інформбюро про потрапляння людини у ворожий полон можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером: 1648 або 0(44) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону) чи скориставшись іншими каналами комунікації https://nib.gov.ua/