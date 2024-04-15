Цей рецепт фаршированих грибів підкорить ваше серце! Такої смакоти ви ще не куштували!
- 12 крупних печериць
- 1 великий помідор
- 150 г сиру сулугуні
- 2 яйця
- 15 оливок
- гілочки кропу та цибулі
- олія
- чорний мелений перець
У печериць вирізати ніжки (їх можна заморозити та використовувати для приготування інших страв). Помідор нарізати дрібними кубиками. Сир середньо натерти. Оливки дрібно нарізати. У мисці трохи збити яйця. Додати сир, помідори, посічену зелень, оливки. Поперчити, ретельно перемішати. За необхідності додати сіль (зважайте на те, що сулугуні солоний).
У сковорідці розігріти трохи олії. Викласти гриби зрізом догори. Трохи підсолити кожну шляпку. Викласти в кожен гриб начинку. Готувати на середньому вогні під закритою кришкою 10 хв. Потім вогонь зменшити та готувати ще 10 хв. — спочатку печериці тушкуватимуться у власному соку, а потім смажитимуться. Сир має розплавитися.
Завдяки обсмажуванню на сковорідці гриби виходять не водянистими, зі смачною золотавою скоринкою.
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