Цей рецепт фаршированих грибів підкорить ваше серце! Такої смакоти ви ще не куштували!

12 крупних печериць

1 великий помідор

150 г сиру сулугуні

2 яйця

15 оливок

гілочки кропу та цибулі

олія

чорний мелений перець

У печериць вирізати ніжки (їх можна заморозити та використовувати для приготування інших страв). Помідор нарізати дрібними кубиками. Сир середньо натерти. Оливки дрібно нарізати. У мисці трохи збити яйця. Додати сир, помідори, посічену зелень, оливки. Поперчити, ретельно перемішати. За необхідності додати сіль (зважайте на те, що сулугуні солоний).

У сковорідці розігріти трохи олії. Викласти гриби зрізом догори. Трохи підсолити кожну шляпку. Викласти в кожен гриб начинку. Готувати на середньому вогні під закритою кришкою 10 хв. Потім вогонь зменшити та готувати ще 10 хв. — спочатку печериці тушкуватимуться у власному соку, а потім смажитимуться. Сир має розплавитися.

Завдяки обсмажуванню на сковорідці гриби виходять не водянистими, зі смачною золотавою скоринкою.