Хмельничанка Надія Карпюк завжди має високі врожаї буряків. Жінка поділилась з читачами улюбленої газети, як їх правильно вирощувати.

УСПІХ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАСІННЯ

Непридатне насіння господиня виявляє, замочуючи на пів години у 3–5-відсотковому розчині солі. Те, що спливло, видаляє. За кілька днів до посіву насіння замочує на добу в теплій воді. Адже відомо, що проростають буряки неохоче. Воду протягом цього часу 2–3 рази міняє. Ще краще — зробити ванну в розчині мікроелементів. Зокрема, на 1 л води пані Надія додає один із елементів: ст.л. золи; ч.л. соди; ч.л. суперфосфату; 0,25 ч.л. борної кислоти, 0,5 ч.л. нітроамофоски або нітрофоски; готовий стимулятор росту згідно з інструкцією.

Також можна приготувати розчин соку алое (1:1).

Потім насіння промиває в чистій воді. Полюбляє ця культура і гарячі купелі. Вони добре пригнічують збудників хвороб, які можуть бути в насінні. Для цього його потрібно прогріти в гарячій воді (50–60 градусів) протягом близько пів години. Це зручно робити в термосі. Добре дезінфікується насіння і в слабкому розчині марганцівки — 1 г на 100 мл води. Додаткові обробки не потрібні хіба що дражованому насінню. Його можна впізнати за яскравою оболонкою.

ГРЯДКИ МАЮТЬ ПРОГРІТИСЯ

Із посівом насіння у ґрунт господиня не поспішає. Каже: грядки повинні добре прогрітись. Формувати їх краще з півночі на південь. Ділянка буряку потрібна сонячна, з легким нейтральним родючим ґрунтом. Погано, якщо буде кислий — тоді грядки потрібно восени вапнувати. Також не ростиме буряк на перезволожених ділянках. Рівень стояння ґрунтових вод має бути не менше 60 см.

Хороші попередники — бобові, зернові культури, помідори, огірки, перець. Спеціальних добрив пані Надія не використовує, хіба що час від часу вносить перегній (2–3 кг на кв.м). Додає його з осені під час перекопування. Можна замінити перегній компостом (3–4 кг на кв.м). Навесні залишається добре розпушити латку на глибину 5–8 см, ретельно вибираючи бур’яни, та ущільнити. Відстань між рядками, яка дозволяє зручно розпушувати їх сапою, — 25–30 см. Загортати насіння потрібно на 3 см. На легких ґрунтах можна до 5 см. Борозенки перед посівом обов’язково потрібно полити.

ПРОРІДЖУВАННЯ — ОБОВ’ЯЗКОВЕ

Буряк не любить тісноти. Вперше пані Надія проріджує посіви при появі першої пари справжніх листочків. Відстань залишає 3–4 см. Удруге проріджує при діаметрі коренеплоду 1,5 см на відстані 6–8 см. Проріджені рослини можна висадити на іншій грядці. Вродять такі буряки пізніше, та й приживуться не всі, але загалом приживлюваність хороша.

Є в неї ще один секрет успішного вирощування буряків: коли зав’яжуться коренеплоди, грядки підживлює борною кислотою: (2 г на 10 л води). Важливо: на буряки згубно діє ґрунтова кірка. Тож після кожного поливу грядки розпушують.

Висіває буряки господиня в кілька етапів. Останній посів — наприкінці травня.

Записала Лідія ГЕРАЩЕНКО.