У цей Великий піст намагаюся якнайактивніше долучатися до всіх богослужінь, які проводить наша церква. Розумію, що багато чого не знаю, але хочу знати якомога більше. Ви розповідаєте в цій рубриці багато цікавого та корисного, — розкажіть і про пасію, будь ласка.

Надія. Сумська область.

Особлива постова служба Божа — пасія (в перекладі з латинської — «страждання»), передбачає виконання піснеспівів Страсного тижня, читання євангельських текстів і проповідь на тему спасительних страждань Христових. Цю найпізнішу за часом виникнення православну службу склав у середині XVII ст. митрополит Київський Петро Могила, творець багатьох літургічних форм.

Послідування пасії звершується 4 рази на рік (за числом євангелістів) у перші чотирі тижні Великого посту — вечорами по п’ятницях або, подекуди, по неділях. За кожною пасією читають тексти з Євангелій про страждання Христові. За традицією, під час читання Євангелія віруючі стоять із запаленими свічками в руках, а наприкінці служби підходять поклонитися перед Розп’яттям, пояснюють у ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.