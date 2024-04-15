Чоловіка, ймовірно, мобілізують до ЗСУ. Він багато років пропрацював на підприємстві, мав хорошу роботу, зарплату. Чи збережеться за ним його місце роботи після демобілізації?

Лілія. Одеська обл.

Так, збережеться. Відповідно до ст.119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову, роз’яснюють у Держпраці.

Також по 18.07.2022 включно за такими працівниками зберігався ще й середній заробіток.

У разі надходження повідомлення про призов працівника до лав ЗСУ видається наказ про збереження за ним місця роботи та посади на весь період служби.