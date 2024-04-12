Супершвидка піца на сковорідці з тонким тістом та соковитою начинкою так і пробуджує апетит!

1 великий лист тонкого лаваша

2 яйця

70 г ковбаси (шинки)

1 середній помідор

50 г сиру сулугуні

1 столова ложка кетчупу

сіль

чорний мелений перець

олія

Ножем або ножицями вирізати з лаваша круглу заготовку за розміром сковорідки, в якій готуватимете піцу. (Кількість продуктів розрахована на сковорідку діаметром 23 см). Яйця трохи збити з невеликою кількістю солі та перцем. Ковбасу (шинку) нарізати кружальцями чи кубиками. Помідор — тонкими кружальцями. Сир тонко нарізати чи крупно натерти (можна взяти будь-який сир, що добре плавиться).

Сковорідку змастити олією та розігріти на середньому вогні. Вилити яєчну суміш і розрівняти, щоб вийшов млинець. Коли яєчна суміш схопиться, викласти на неї заготовку з лаваша і злегка притиснути. Смажити разом 1 хв. Обережно перегорнути основу для піци на інший бік, вогонь зменшити до мінімуму. Змастити основу кетчупом. Викласти ковбасу. Далі — помідори. Викласти сир. Накрити кришкою, тримати на вогні до розплавлення сиру. Перед подачею прикрасити зеленню.