Щоб урожай порадував, а пагони під вагою ягід не полягли і не зламалися, кущі малини до цвітіння необхідно підв’язати. Існує три поширені способи.

Кілковий. Цей метод найпростіший. Кущі малини висаджують на відстані приблизно 1 м у ряду та 1,5 м між рядами. Кілок вбивають у центр куща з таким розрахунком, щоб він перевищував рослину приблизно на 30–40 см. Підв’язують до кілка в двох місцях: трохи нижче середини і ближче до вершини. Але цей спосіб має недоліки: частина пагонів не отримує потрібного сонячного освітлення. Шпалерний. Цей спосіб найпоширеніший. Ідеально підходить для ділянок із великою кількістю кущів, висаджених рядами. Конструкція шпалери проста: по краях ділянки вкопують стовпи й між ними протягують дріт. Пагони малини, прикріплені до шпалери, захищені від поривів вітру, добре та рівномірно освітлені, а тому не хворіють і дають стабільні врожаї. Віяловий. При віяловому способі опору встановлюють між кущами. До опори підв’язують половину пагонів від одного куща й половину — від іншого, розподіляючи їх подібно до віяла. При такій підв’язці набагато зручніше збирати врожай, до того ж рослини одержують достатньо світла, а однорічні пагони вільно ростуть у середині куща.

Крім підв’язування, не забудьте вже влітку прищипнути верхівки пагонів малини (коли рослини досягнуть у висоту 1 м — зазвичай на початку липня). Такий нехитрий прийом сприяє кращому формуванню бруньок і визріванню пагонів, а це запорука чудового врожаю наступного року.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.