Теплий квітень дав ранній старт сезону дач і городів, де щовесни — непочатий край роботи. Але надмірна старанність й ударна праця на грядках, клумбах, у саду загрожують серйозними проблемами із самопочуттям, основна з яких — біль у спині. «Порадниця» розібралася, чому він виникає та як його попередити.

УНИКАЙТЕ «ПОЗИ ГОРОДНИКА»

— Основна причина появи болю у спині після роботи на грядках — це тривале перебування в так званій «позі городника»: кругла спина, голова нахилена вниз, ноги зігнуті в колінах, — пояснює ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН. — Це вихідне положення вкрай нефізіологічне, тому що хребет має природний прогин уперед у поперековому відділі, а при подібній роботі він вигинається назад, і м’язи спини разом із міжхребцевими дисками зазнають колосального навантаження.

Якщо в подібній статичній позі простояти кілька годин, можна відчути не тільки втому й цілком зрозумілий тягнучий біль у попереку, але й отримати защемлення нерва та серйозний больовий синдром.

ІНШІ ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ

Ще одна поширена причина болю у спині після праці на присадибній ділянці — м’язова перенапруга. Вона виникає, якщо ви надто сильно навантажуєте непідготовлений організм після зимового «лежання на дивані». Тривала фізична робота з незвички може призвести як мінімум до відчутного дискомфорту, а то й травм: зокрема, до розтягнення та мікророзривів зв’язок і м’язів спини, які минають кілька тижнів і вимагають повного спокою.

Але найнебезпечніші ушкодження спини під час садово-городніх робіт спричиняє підняття та перенесення вантажів. Повні відра та лійки з водою, тачки із землею та добривами — часті винуватці загострення хронічних захворювань хребта й суглобів (остеохондрозу, сколіозу, артриту), розтягнення м’язів і зв’язок, розвитку міжхребетних протрузій та гриж.

Також до болю в спині може призвести переохолодження. Якщо ви одягнені не по погоді чи на вулиці вітряно, можливі запалення м’язових волокон і міозит м’язів спини. Коли «продуло поперек», у ньому виникають різкі стріляючі болі, що посилюються при русі й зазвичай локалізуються з одного боку.

Зрештою, проблеми зі спиною можуть виникнути через неправильно підібрані садові інструменти. Якщо ручки газонокосарок і ремені тримерів не відрегульовані, а держаки лопат і граблів не підходять вам по зросту, доведеться напружуватися й нахилятися, про що спина обов’язково нагадає або ввечері того ж дня, або наступного ранку.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ

Щоб звести до мінімуму ризик виникнення болю в спині, дотримуйтесь основних правил роботи в саду та на городі.

На початку сезону не накидайтеся відразу на всі справи, що накопичилися на ділянці, відновлюйте звичні обсяги роботи поступово, дайте організму час звикнути до навантаження.

Перед виходом на город робіть легку розминку, щоб розігріти всі основні групи м’язів. Серед вправ обов’язково мають бути повороти голови, кругові рухи плечима та стегнами, плавні нахили тулуба в сторони та вперед–назад, махи руками, випади й присідання. Також корисні вправи на розтяжку.

Під час роботи стежте за положенням тіла та вибирайте максимально зручну позу. Один із варіантів — займатися посадкою або прополкою, стоячи навкарачки, в наколінниках, або підстеливши під коліна щось м’яке. У цьому випадку природний прогин у попереку зберігається, а навантаження на хребет розподіляється більш рівномірно. Другий варіант — працювати, сидячи на невеликому «городньому» стільчику. Якщо потрібно постійно нахилятися до землі, краще присідати навпочіпки.

Обов’язково робіть перерви. Відпочивайте 10–15 хв. кожні пів години, а під час роботи частіше змінюйте пози, щоб спина не надто втомлювалася. Також чергуйте заняття, що потребують значного навантаження, з більш спокійними. Наприклад, скопавши пару грядок, займіться посадкою або поливом, наведіть лад на подвір’ї.

Якщо у вас хронічні проблеми зі спиною, під час тривалої роботи використовуйте спеціальні ортопедичні пояси чи корсети.

Піднімайте вантажі правильно: спочатку присядьте навпочіпки з рівною спиною, візьміть потрібний предмет, а потім підніміться, не згинаючи спину. Також намагайтеся не носити важкі предмети в одній руці, розподіляйте вагу з обох боків.

Одягайтеся відповідно до погодних умов і не працюйте на протягах. Якщо на вулиці прохолодно й вітряно, краще одягнутися тепло й спітніти, ніж вийти в одній футболці та застудити розігріті м’язи.

Відрегулюйте довжину ручок садових інструментів під свій зріст, щоб не доводилося нахилятися.

ДОПОМОЖІТЬ СОБІ САМІ

Якщо вам 45+ і після роботи на дачі, присадибній ділянці очікувано, але терпимо болить спина в ділянці шиї, лопаток або попереку, відчуваєте обмеженість і скутість рухів, найімовірніше це — прояви остеохондрозу, який дошкуляє більшості людей зрілого віку. Зменшити чи усунути його симптоми допоможуть мазі й гелі, що зігрівають і знеболюють. Розітріть ними спину на ніч, укутайте вовняною хусткою й лягайте спати на максимально рівній поверхні.

Також при проявах остеохондрозу може допомогти аплікатор Кузнєцова (лежати на ньому потрібно 15–20 хв., але за відсутності дискомфорту можна й довше) та регулярний масаж спини, що знімає біль, спазми та напругу від фізичних навантажень.

Але якщо біль різкий, сильний і не минає після відпочинку та вжитих заходів, або ви отримали травму спини, не займайтеся самолікуванням, а зверніться по медичну допомогу.

Ірина КАДЧЕНКО.