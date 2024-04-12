Як відомо, з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 8 тис. грн. У зв’язку з цим зміниться, зокрема, й розмір компенсаційних виплат роботодавцям, інформує Державна служба зайнятості.

Так, розмір компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих, кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, і громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць, тепер становитиме 8 тис. грн. Тривалість такої компенсації — 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років — у яких страховий стаж менше 12 місяців; віком до 35 років — на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової/альтернативної служби — на перше робоче місце) збільшиться до 4 тис. грн. Тривалість компенсації — 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні або тих, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців, збільшиться до 3520 грн. Тривалість — 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування ВПО під час дії воєнного стану з 1 квітня становитиме 8 тис. грн. Тривалість — не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю — не більше 6 місяців.

Водночас компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості ВПО збільшиться до 16 тис. грн. Тривалість компенсації — 6 місяців, для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, — 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Збільшиться і розмір допомоги по частковому безробіттю в розрахунку на одного працівника або ФОП — до 4 тис. грн. Тривалість — не більше 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно корисних роботах теж зросте і з 1 квітня становитиме 12 тис. грн за місяць.