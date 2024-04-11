Салат із черемшею — лише від хрускоту нарізаних овочів розігрується апетит. Салат хоч і простий, але додавання кисломолочного сиру надає йому особливо ніжного смаку.

Пучок черемші

невеликий пучечок зеленої цибулі

3 варених яйця

1 середній свіжий огірок

50 г кисломолочного сиру

зелень

густа сметана

сіль

Зелень дрібно посікти. Огірок і яйця нарізати кубиками. Викласти в миску. Сир розкришити руками. Додати сметану за смаком. Посолити, перемішати. За бажання прикрасити салат четвертинками яйця.