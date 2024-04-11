Салат із черемшею — лише від хрускоту нарізаних овочів розігрується апетит. Салат хоч і простий, але додавання кисломолочного сиру надає йому особливо ніжного смаку.
- Пучок черемші
- невеликий пучечок зеленої цибулі
- 3 варених яйця
- 1 середній свіжий огірок
- 50 г кисломолочного сиру
- зелень
- густа сметана
- сіль
Зелень дрібно посікти. Огірок і яйця нарізати кубиками. Викласти в миску. Сир розкришити руками. Додати сметану за смаком. Посолити, перемішати. За бажання прикрасити салат четвертинками яйця.
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