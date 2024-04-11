Вирощування огірків з розсади дає можливість отримувати більш ранній урожай. Насіння огірків висівають одним з найостанніших. Ця культура дуже погано переносить пересадку, тож насінини одразу висівають в окремі ємності діаметром 9–12 см. Чудово підійдуть і торф’яні таблетки.

Перевіряємо насіння

Найкращу схожість має 3–4-річне насіння. Перед посівом його на 10 хв. занурюють у соляний розчин (ч.л. на склянку води). Те, що спливло, непридатне до посіву. Те, що осіло на дно, промивають у чистій воді та витримують протягом пів години у 1-відсотковому розчині марганцівки. Аби швидше зійшло, пророщують у вологій тканині при температурі 25–30 градусів упродовж 2–3 діб.

Готуємо ґрунтосуміш

Огірки потребують пухкого, повітро- та вологопроникного ґрунту. Варіанти ґрунтосуміші для розсади можуть бути такі:

2 частини городньої землі та по 1 частині перегною, торфу, піску й перепрілої тирси;

по 2 частини торфу й перегною та одна частина перепрілої тирси. На кожні 10 л суміші додати по 10 г аміачної селітри, 6–7 г сульфату кальцію та 12 г суперфосфату;

змішати по половині відра дернової землі та перегною, додати склянку золи, 20 г суперфосфату та 10 г сірчанокислого калію.

Висіваємо

У кожну ємність кладуть по 1–2 насінини на глибину 1,5–2 см. Якщо посадити більшу кількість насіння, то паростки будуть слабкими, коріння при пересадці травмується і велика частина рослин загине.

Ємності накривають склом або плівкою і до появи сходів витримують при температурі 20–25 градусів, періодично провітрюючи. Надалі оптимальною температурою є 18–22 градуси. Місце для розсади має бути дуже світле, в ідеалі — південне або східне вікно. Якщо обидві насінини в ємності проростають, залишають найсильнішу. Слабший паросток обрізують на рівні землі, але не висмикують, аби не травмувати корінці сильнішої рослини.

Розсаду поливають помірно. Перезволоження може призвести до загибелі паростків. Зволожують відстояною водою кімнатної температури.

У якісної розсади міцні стебла та корені, а також щільні листочки насиченого зеленого кольору. Висота — до 10 см. Огірки — культура теплолюбна. Тож висаджують у відкритий ґрунт, коли його температура досягне 15–18 градусів, перед тим загартувавши розсаду протягом тижня. З моменту посіву насіння до висадки на грядки зазвичай минає близько 25–30 днів.

Катерина ОКУНЬ.