Картопляні млинці з капустою та яйцями — апетитна страва, до того ж проста й бюджетна.

На 9 млинців (діаметр сковорідки 24 см)

Тісто:

160 г картопляного пюре

300 мл молока

1 яйце

чверть чайної ложки солі

чайна ложка цукру

2 столові ложки олії

120 г борошна

Начинка:

400 г білоголової капусти

2 яйця

2 столові ложки вершкового масла

1 столова ложка олії

50 мл молока

дрібка цукру

сіль

чорний мелений перець

До теплого картопляного пюре додати яйце, сіль, цукор, перемішати міксером. Влити олію та більшу частину молока. Поступово підсипати борошно, перемішати міксером. Влити молоко, що залишилось. Тісто виходить трохи густішим, ніж на звичайні млинці.

За необхідності долити ще молока чи підсипати борошна, досягаючи необхідної консистенції. Прикрити миску плівкою, залишити, поки готуєте начинку.

У сковороді розтопити вершкове масло, додати олію. Викласти дрібно нашатковану капусту. Смажити на сильному вогні 5—7 хв. Зменшити вогонь, посолити, поперчити, додати цукор. Влити молоко, перемішати. Тушкувати під кришкою до м’якості, наприкінці приготування кришку зняти. Потримати на вогні до випаровування вологи. Ввести яйця, потримати на вогні, щоб вони «схопилися» в омлет, перемішати.

На змащеній олією сковороді посмажити до рум’яності тоненькі млинці. Загорнути начинку. Обсмажити налисники в олії до золотавої скоринки.