Обмінювати лампочки на енергоощадні будуть не в усіх відділеннях «Укрпошти», а лише в тих, де цей процес проходить найактивніше. Це дозволить сконцентрувати в окремих відділеннях більшу кількість ламп, щоб люди, які не реєструються через «Дію», могли спокійно їх обміняти.

Кількість відділень скорочуватимуть поступово. Скорочення поки не стосуватимуться найвіддаленіших сіл, оскільки вони підключились до програми найпізніше. Тут обмін здійснюватимуть до кінця квітня.

Дізнатися, в яких саме поштових відділеннях обмінюють лампочки, можна:

за допомогою мобільного застосунку «Дія»;

у розділі «Новини» на сайті «Укрпошти».

Загалом обмін лампочок триватиме до кінця травня, але в травні скористатися програмою можна буде лише в 23 відділеннях у містах-мільйонниках та обласних центрах, де зберігається найбільший попит і потреба.