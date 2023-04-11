Стрес — це захисна реакція організму на зовнішні подразники. На жаль, стресові ситуації для українців є вже певною «нормою»… Стрес впливає на емоції, настрій і поведінку. Проте не слід забувати, що він може серйозно впливати й на людський організм.

✔ Центральна нервова й ендокринна системи. Під впливом хронічного стресу ЦНС стає вразливою, що може призвести до змін у поведінці, стати причиною переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками.

✔ Респіраторна та серцево-судинна системи. При стресі в людини може прискорюватись дихання, а це завдасть певних труднощів, якщо вона має астму чи емфізему. Серце в стані стресу також працює швидше. Судини стискаються і спрямовують більше кисню в м’язи задля забезпечення сили для термінової реакції. Це сприяє підвищенню кров’яного тиску. А постійна гіпертонія своєю чергою посилює ризик інсульту та серцевого нападу.

✔ М’язова система. При хронічному стресі м’язи можуть перебувати в постійній напрузі, а це призводить до больових відчуттів по всьому тілу.

✔ Травна система. Стрес, в тому числі хронічний, впливає на те, як їжа транспортується травною системою. Залежно від особливостей організму, наслідками бувають діарея, закрепи, нудота, блювота й болі в животі.

✔ Імунна система. Гормони стресу роблять імунну систему вразливішою до вірусних захворювань, а це може збільшувати час, необхідний організму для відновлення після хвороби або травми.

✔ Репродуктивна система. Від регулярного емоційного виснаження під впливом стресу в чоловіків може зменшуватись рівень тестостерону (в окремих випадках це навіть призводить до імпотенції); у жінок може бути нерегулярна менструація та посилитись больові відчуття.

Щоб не довести свій організм до такого, необхідно завчасно здійснювати профілактику стресових станів, а вона включає:

фізичні навантаження (можна й легеньку зарядку вранці);

спілкування з друзями та рідними;

малювання або будь-яку іншу діяльність, що приносить задоволення (може бути і просте прослуховування улюбленої музики);

плануйте свій день і дотримуйтесь звичайних рутинних справ;

намагайтесь нормалізувати сон.

Галина ВОЛОШИНА, психологиня.