Сівозміна — це агротехнічний прийом, дотримання якого дозволяє вирощувати щедрі врожаї на присадибній ділянці. Заснований він на чергуванні овочів на грядці, при якому ту саму культуру повертають на колишнє місце через 3–5 років.

НАВІЩО ПОТРІБНА

При вирощуванні овочів на колишньому місці рік у рік земля поступово заражається хворобами та шкідниками, типовими для певної культури. Вони зимують у ґрунті, а навесні знову атакують рослини.

Згодом ґрунт виснажується, особливо той шар, у якому зосереджено коріння. Тобто йому бракує одного або більше елементів, необхідних тій чи іншій культурі. Це дуже знижує врожаї.

У період вирощування рослин їхнє коріння виділяє в ґрунт токсини, що можуть пригнічувати одні культури (ті, якими виділяються) і не впливатимуть на інші.

ЯК ЇЇ ДОТРИМУВАТИСЯ НА НЕВЕЛИКІЙ ДІЛЯНЦІ

Насамперед намалюйте на папері план ділянки, розташуйте на ньому грядки. Визначтеся з культурами та приналежністю їх до того чи іншого сімейства.

Потім сплануйте розташування культур у перший рік вирощування і далі зробіть план на наступні 3–5 років. Рухайтеся грядками за годинниковою стрілкою — так точно нічого не переплутаєте і не забудете.

Аби ще більше спростити завдання, розділіть ділянку на 3 чи 4 сектори. Така сівозміна — оптимальний варіант.

Можна розділити наявні овочеві культури на 4 великі групи за приналежністю до сімейств і висаджувати рослини з цих груп по колу. Наприклад, якщо в перший рік на грядці росли представники першої групи, то наступного сезону на цю грядку можна висаджувати лише представників другої тощо. Таким чином буде просто розподілити культури, а головне, на тому самому місці культура знову ростиме лише через 4 сезони, що чудово позначиться на ґрунті. Та й шкідники та хвороби того чи іншого овочів на той час загинуть від нестачі харчування.

Один із найефективніших способів планування сівозміни, особливо на маленькій ділянці, — вибір найкращих попередників та їх чергування. Про це — у таблиці.

Культури Кращі попередники Недопустимі попередники Гарбуз, диня, кавун Сидерати, бобові, цибуля, капуста, коренеплоди Соняшник, картопля, гарбуз, кавун, диня, кабачок, цукіні, патисон, огірок Баклажан Капуста, цибуля, морква, огірок, бобові, сидерати Картопля, баклажан, перець, томат Горох Капуста, огірок, томат, картопля Сочевиця, боби, горох, квасоля, соя, арахіс Кабачок, патисон Сидерати, редис, цибуля, капуста, морква, петрушка, зелень Гарбуз, кавун, диня, кабачок, цукіні, патисон, огірок Капуста Сидерати, морква, картопля, цибуля, бобові, зернові, огірок, кабачок, перець, селера, гарбуз, патисон Буряк, ріпа Цибуля Сидерати, томат, капуста, бобові, огірок, картопля Часник, морква Морква Огірок, кабачок, капуста, цибуля, картопля, томат, буряк Петрушка, морква, квасоля Огірок Сидерати, капуста, цибуля, томат, селера Гарбуз, кавун, диня, кабачок, цукіні, патисон, огірок Перець, томат Огірок, капуста після сидератів, цибуля, морква, бобові Томат, квасоля, картопля, баклажан, перець Петрушка Огірок, томат, цибуля Морква, петрушка, селера, пастернак Редис, редька, ріпа Картопля, бобові, огірок, томат, морква, буряк Бруква, капуста, редис, редька, ріпа Буряк Огірок, цибуля, картопля, томат, бобові Буряк, мангольд, морква, капуста Селера Капуста, томат, огірок Морква, петрушка, селера Часник Сидерати, томат, капуста, огірок, картопля Цибуля, часник, морква Картопля Сидерати, буряк, капуста Картопля, баклажан, перець, томат

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.