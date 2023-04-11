Капусту, тушковану в томаті з грибами, можна подати як гарнір до м’яса. А ще це смачна начинка для пиріжків, відкритих пирогів та іншої випічки.
- 700 г білоголової капусти
- 1 велика морквина
- 1 велика цибулина
- 300 г печериць
- 2 столові ложки томатної пасти
- 0,5 чайної ложки солі
- олія
- чорний мелений перець
- дрібка цукру
- 0,5 чайної ложки грибної приправи
- 0,5 чайної ложки сушеного часнику
- 100 мл води
Цибулину нарізати дрібними кубиками, капусту нашаткувати, морквину крупно натерти, гриби нарізати пластинками. Обсмажити в олії цибулю до золотавості. Додати моркву, готувати разом 7 хв. до м’якості. Окремо обсмажити гриби в олії до випаровування вологи. З’єднати все в глибокій каструлі з товстим дном, додати капусту. Посолити, додати спеції, дрібку цукру та томатну пасту. Влити воду, тушкувати під кришкою 15 хв., або до бажаної м’якості.
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