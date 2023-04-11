Капусту, тушковану в томаті з грибами, можна подати як гарнір до м’яса. А ще це смачна начинка для пиріжків, відкритих пирогів та іншої випічки.

700 г білоголової капусти

1 велика морквина

1 велика цибулина

300 г печериць

2 столові ложки томатної пасти

0,5 чайної ложки солі

олія

чорний мелений перець

дрібка цукру

0,5 чайної ложки грибної приправи

0,5 чайної ложки сушеного часнику

100 мл води

Цибулину нарізати дрібними кубиками, капусту нашаткувати, морквину крупно натерти, гриби нарізати пластинками. Обсмажити в олії цибулю до золотавості. Додати моркву, готувати разом 7 хв. до м’якості. Окремо обсмажити гриби в олії до випаровування вологи. З’єднати все в глибокій каструлі з товстим дном, додати капусту. Посолити, додати спеції, дрібку цукру та томатну пасту. Влити воду, тушкувати під кришкою 15 хв., або до бажаної м’якості.