Повільна робота домашньої мережі Wi-Fi може свідчити про слабкий сигнал роутера. Тож що варто зробити, аби інтернет запрацював швидше?

Спочатку перевірте налаштування маршрутизатора. Переконайтеся, що вимкнений ліміт швидкості сигналу, а прошивка пристрою оновлена до останньої версії, радять у Мінреінтеграції.

Переконайтеся, що вимкнений ліміт швидкості сигналу, а прошивка пристрою оновлена до останньої версії, радять у Мінреінтеграції. Розмістіть маршрутизатор ближче до центру помешкання. Таким чином створите рівномірний розподіл сигналу до всіх пристроїв у ньому.

Таким чином створите рівномірний розподіл сигналу до всіх пристроїв у ньому. Підніміть Wi-Fi-роутер якомога вище від підлоги. Це забезпечить максимальне покриття, адже пристрій схильний поширювати найсильніші сигнали вниз.

Це забезпечить максимальне покриття, адже пристрій схильний поширювати найсильніші сигнали вниз. Тримайте маршрутизатор якомога далі від інших електронних пристроїв і великих металевих предметів. Чим більше перешкод та електронних пристроїв поруч із роутером, тим вища ймовірність того, що вони заважатимуть сигналу.

і великих металевих предметів. Чим більше перешкод та електронних пристроїв поруч із роутером, тим вища ймовірність того, що вони заважатимуть сигналу. Направте антени пристрою вгору або нахиліть їх в один бік. Це збільшить концентрацію та потужність сигналу.

Це збільшить концентрацію та потужність сигналу. Установлюйте для своєї мережі надійний пароль і тип безпеки WPA2. Цим захистите мережу від стороннього втручання, яке призводить до втрати швидкості передачі даних.