Повільна робота домашньої мережі Wi-Fi може свідчити про слабкий сигнал роутера. Тож що варто зробити, аби інтернет запрацював швидше?
- Спочатку перевірте налаштування маршрутизатора. Переконайтеся, що вимкнений ліміт швидкості сигналу, а прошивка пристрою оновлена до останньої версії, радять у Мінреінтеграції.
- Розмістіть маршрутизатор ближче до центру помешкання. Таким чином створите рівномірний розподіл сигналу до всіх пристроїв у ньому.
- Підніміть Wi-Fi-роутер якомога вище від підлоги. Це забезпечить максимальне покриття, адже пристрій схильний поширювати найсильніші сигнали вниз.
- Тримайте маршрутизатор якомога далі від інших електронних пристроїв і великих металевих предметів. Чим більше перешкод та електронних пристроїв поруч із роутером, тим вища ймовірність того, що вони заважатимуть сигналу.
- Направте антени пристрою вгору або нахиліть їх в один бік. Це збільшить концентрацію та потужність сигналу.
- Установлюйте для своєї мережі надійний пароль і тип безпеки WPA2. Цим захистите мережу від стороннього втручання, яке призводить до втрати швидкості передачі даних.
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