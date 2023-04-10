Для початку необхідно розібратися, що спричинило опадання листя. У більшості випадків це пов’язано з порушенням технології вирощування розсади.

Вологість. Помідори потребують помірного зволоження. Субстрат не повинен ані пересихати, ані перезволожуватись. Іноді господарю здається, що землесуміш весь час має бути волога. Але при закисанні ґрунту корені не отримують достатньо кисню. Вода для поливу має бути м’яка, нехолодна та відстояна. Не можна допускати, щоб ґрунт засолювався. Для цього воду фільтрують.

Брак освітлення. Ящики з розсадою тримають у добре освітленому місці або ж застосовують фітолампи. Якщо розсада сильно загущена, їй також може не вистачати освітлення. Як наслідок — опадання листя.

Порушення температурного режиму. Зазвичай найбільш освітленим місцем у кімнаті є підвіконня. Однак для розсади тут часто буває холодно, особливо якщо вікна старі та пропускають крізь щілини холодне повітря. У такому разі розсаду доведеться або переставити в більш тепле місце, або утеплити вікно. Якщо сіянцям холодно, вони погано розвиваються і не в змозі засвоювати поживні речовини. Прийнятна температура для вирощування помідорів складає 20—23 градуси вдень і 16—18 вночі.

Сухе повітря. Приміщення з розсадою необхідно регулярно провітрювати, але не допускати при цьому протягів. Листя рослин також можна обприскувати водою з пульверизатора. Для підвищення вологості повітря поруч із розсадою розташовують відкриті посудини з водою. Ємності з розсадою мають розміщуватись подалі від батарей.

Нестача поживних речовин. Зокрема, азоту. Допоможе аміачна селітра. 20 г добрива розчиняють у 10 л води. Опадання листя спостерігається і при дефіциті калію, цинку та магнію. Тож не завадить підживити розсаду комплексним добривом. Багато калію міститься у деревній золі. 2 ст.л. золи заливають літром води, перемішують і поливають кущі під корінь.

Бананові шкірочки також є хорошим джерелом калію. Шкірочки 4 бананів подрібнюють, заливають 3 л води та настоюють кілька днів. Проціджують і поливають. Підживлювати краще вранці. Добрива ллють під корінь, намагаючись не потрапити на листя та стебла. Також томати будуть вдячні за йодні підкормки: 1 крапля на 3 л води. Підживлюють не частіше ніж один раз на два тижні!

Хвороби. Придивіться до розсади — можливо, вона захворіла або уражена шкідниками. Тоді доведеться терміново лікувати сіянці.

Важкий ґрунт. Якщо ґрунт погано пропускає повітря до коріння, він не годиться для вирощування розсади. Спробуйте акуратно його розпушити.

Тіснота. Якщо розсада підросла, кореневій системі може бути тісно.

Втім, якщо сіянці скидають лише два нижні сім’ядольні листки — це не страшно. Вони містять запас поживних речовин. Витрачаючи їх, рослина формує нові пагони та кореневу систему, після чого перші листки висихають і опадають.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.