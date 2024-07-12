Люблю їсти молоденький горошок просто так, але нещодавно купила дуже багато, до того ж не надто соковитого. Вирішила приготувати суп-пюре.

500 г зеленого горошку

200 г вершків (10–20%)

3 середні картоплини

1 середня цибулина

2–3 гілочки свіжої м’яти

жменя листя шпинату

2 столові ложки вершкового масла

0,5 чайної ложки сухого часнику

сіль

Цибулину та картоплю нарізати довільними кубиками. Листочки м’яти відділити від стебла, нарізати.

У каструлю з товстим дном покласти вершкове масло, розтопити. Викласти цибулю, обсмажити до м’якості. Влити 500–600 мл води, довести до кипіння, посолити. Додати картоплю, варити до м’якості. У киплячий суп додати горошок, шпинат і м’яту. Довести до кипіння, варити з моменту закипання 2 хв. Занурювальним блендером збити суп на кремову масу. Повернути каструлю на плиту, влити вершки, посолити, всипати часник. Дати закипіти, одразу зняти. Подавати з сухариками.

Софія ВОЛОШИН, м. Київ.