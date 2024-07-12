Люблю їсти молоденький горошок просто так, але нещодавно купила дуже багато, до того ж не надто соковитого. Вирішила приготувати суп-пюре.
- 500 г зеленого горошку
- 200 г вершків (10–20%)
- 3 середні картоплини
- 1 середня цибулина
- 2–3 гілочки свіжої м’яти
- жменя листя шпинату
- 2 столові ложки вершкового масла
- 0,5 чайної ложки сухого часнику
- сіль
Цибулину та картоплю нарізати довільними кубиками. Листочки м’яти відділити від стебла, нарізати.
У каструлю з товстим дном покласти вершкове масло, розтопити. Викласти цибулю, обсмажити до м’якості. Влити 500–600 мл води, довести до кипіння, посолити. Додати картоплю, варити до м’якості. У киплячий суп додати горошок, шпинат і м’яту. Довести до кипіння, варити з моменту закипання 2 хв. Занурювальним блендером збити суп на кремову масу. Повернути каструлю на плиту, влити вершки, посолити, всипати часник. Дати закипіти, одразу зняти. Подавати з сухариками.
Софія ВОЛОШИН, м. Київ.
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