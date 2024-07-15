Мережею Інтернет шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми, затверджені МОЗ України. Відповідні повідомлення також поширюють користувачі через месенджери.

МОЗ роз’яснює, що ця інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовують.

Зокрема, ст.32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35–55 дБА вдень та 25–35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50–60 дБА вдень та 40–50 дБА вночі (наказ МОЗ від 22.02.2019 №463). Однак зазначені вимоги не застосовують під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

ЩОБ ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ ШУМУ

Водночас у МОЗ нагадують, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоровʼя людей і довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Зокрема, в генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон і загалом шкодити здоровʼю.

Найдешевший і найпростіший спосіб — встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків і спальних приміщень.

Оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.

Обладнати спеціальним кожухом із внутрішньою шумоізоляцією та відведенням вихлопних газів.

Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском. Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані. Таке звукоізоляційне коло з мішків дозволить зменшити шум. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра.

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВІБРАЦІЇ

Крім шуму генератори можуть створювати вібрації, які передаються на стіни будівель і меблі. Це спричиняє дискомфорт людям у межах дії вібрацій і навіть може спровокувати психофізіологічні розлади.

* Тому за можливості треба встановити генератор якнайдалі від будівель.

На рівну поверхню, бажано на міцний і стійкий підготовлений фундамент.

Підкласти під нього грубий гумовий килимок.

Використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали для поглинання вібрацій.

ШКІДЛИВІ ВИКИДИ

Робота генераторів погіршує якість повітря внаслідок викидів таких речовин, як чадний газ, оксиди вуглецю та азоту, ангідрид сульфатний, акролеїн, бензопірен тощо. Це негативно впливає на здоровʼя легень і серця, особливо в людей з хронічними захворюваннями, а також може призвести до отруєння, зокрема в замкнених або погано провітрюваних приміщеннях.

Особливу небезпеку становить чадний газ, бо він не має ані кольору, ані запаху, ані смаку, тому його неможливо виявити без спеціальних приладів. При цьому чадний газ смертельно небезпечний під час вдихання та впливає на організм навіть у невеликих концентраціях.

* Отож установлюйте генератор на відкритому повітрі, де є посилений повітрообмін.

Подалі від вікон і входів до будівлі — чадний газ може потрапляти до приміщення через отвори, якщо генератор стоїть надто близько.

Вчасно проводьте технічне обслуговування генераторів, щоб запобігти витіканням і несправностям.

Вчасно міняйте фільтри.

Заправляйте паливом належної якості, у складі якого немає свинцевих сполук.

Пам’ятайте, що некоректне встановлення або експлуатація генераторів може призвести до пожеж та інших аварійних ситуацій, що загрожують життю і здоровʼю людей.

Отже, підсумовують у МОЗ:

генератор можна використовувати лише на рівній поверхні, захищеній від надмірної вологи, бруду, пилу чи корозійних парів;

тримати генератор треба сухим і захищеним від дощу або затоплення. Мокрий генератор або підключені до нього пристрої можуть ударити електричним струмом, якщо їх торкнутися;

вихлопні гази двигуна мають виводитись через вихлопну систему;

для зниження рівня шуму, який поширюється через цю систему, можна використовувати глушники, вони знижують шум двигуна в місці виходу вихлопних газів із корпусу;

для очищення вихлопних газів можна використовувати водяні очисники вихлопу, які продаються в багатьох торговельних мережах.

Дотримання цих рекомендацій допоможе знизити вплив генераторів на здоровʼя людей.