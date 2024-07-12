Спірея — надзвичайно популярний декоративний чагарник, який можна зустріти чи не в кожному дворі. Хтось, можливо, скаже: жодного разу не обрізував спірею, а їй абищо. Дійсно, ця рослина буде рости і цвісти й без обрізування. Однак вона характеризується дуже швидким ростом, тому з часом утворить неакуратні зарості з сухими гілками та слабким цвітінням. А от стрижка буде доречна і пасуватиме цій красуні з пишною кроною.

ОСЬ ПЕРЕВАГИ ОБРІЗУВАННЯ:

стимулює активний ріст рослини, робить її декоративнішою, а кущ — пишнішим;

сприяє активному цвітінню;

дозволяє надати кущу будь-якої форми;

всередину куща потраплятиме більше світла та повітря.

Спіреї можна надати будь-якої форми: кулі, квадрата тощо, з неї часто створюють живі огорожі.

ОБРІЗУВАННЯ ВЕСНЯНИХ СОРТІВ

Види спірей, що цвітуть у травні, до яких належить і згадана «наречена», обрізують після цвітіння. Високі гнучкі пагони вкорочують на третину чи навіть наполовину. До осені вони закладуть квіткові бруньки. З бруньок, що залишились, виросте кілька молодих пагонів. Для старих спірей раз на 10–12 років застосовують кардинальну стрижку й обрізують їх так, щоб над землею залишилось близько 30 см і навіть менше.

…І ЛІТНІХ

Літньоквітучі сорти, до яких, зокрема, належать і японські спіреї з рожевими та білими суцвіттями, формують рано навесні. Молоді пагони вкорочують приблизно на половину довжини над добре розвиненими бруньками, з яких протягом весни виростуть пагони з бутонами. Якщо цього не робити, кущ з роками втратить форму, стане розлогим. Якщо ж обрізуватимете щороку, матимете акуратні насадження. Пагони, яким більше 5 років, можна обрізати кардинально, щоб омолодити кущ.

Після цвітіння, зазвичай наприкінці червня — на початку липня, видаляють зав’ялі суцвіття. Одночасно здійснюють санітарні процедури.

Якщо у вас на ділянці небагато місця, краще висадити один із сортів японської спіреї. На відміну від «нареченої», вони досить компактні та виростають у довжину близько 50 см. Особливу увагу радимо звернути на сорт Макрофіла. У нього красиві рожеві суцвіття, а листя протягом сезону міняє колір з пурпурово-червоного до золотисто-жовтого.

ДОГЛЯД

Після обрізування кущ поливають і підживлюють. Це може бути настій коров’яку (1:10), до якого на відро розчину не завадить додати 10 г суперфосфату. У цієї рослини поверхнева коренева система, тож вона буде дуже вдячна за мульчування шаром 5–6 см.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.