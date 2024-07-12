Про неї може свідчити печіння в ділянці грудної клітки. Що це за стан, як його полегшити? І взагалі, звідки вона береться?
Такий симптом іноді виникає після споживання конкретної їжі чи пиття та пов’язаний із тим, що кислота зі шлунка підіймається до горла.
Якщо такі випадки турбують тривалий час і часто, то людині можуть діагностувати гастроезофагеальну рефлюксну хворобу — стан, за якого вміст шлунка частково повертається в стравохід і пошкоджує його, застерігає МОЗ разом із командою платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе».
ЧОМУ ВИНИКАЄ
Цей неприємний стан час від часу турбує багатьох людей, і достеменно причини його виникнення невідомі. Проте є фактори, які можуть провокувати та погіршувати печію.
- Певні продукти, як-от томати, алкоголь, кава, шоколад, жирна та гостра їжа.
- Надмірна вага.
- Куріння.
- Вагітність.
- Стрес і тривога.
- Деякі медикаменти, зокрема нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, ібупрофен.
ЩО МОЖЕ ПОЛЕГШИТИ СИМПТОМИ
- Їжте меншими порціями, проте частіше.
- Якщо маєте надмірну вагу, спробуйте її зменшити.
- Практикуйте техніки розслаблення.
- Не споживайте їжу, яка провокує симптоми печії.
- Не їжте за 3–4 год. до сну.
- Уникайте одягу, який тисне, перетягує тіло в ділянці талії.
- Відмовтесь від куріння та алкоголю.
- Не припиняйте приймати призначені ліки без попередньої консультації з лікарем.
Печія може особливо дошкуляти перед сном — зокрема, через те, що лежаче положення погіршує прояви рефлюксної хвороби. У такому разі спробуйте підвищити узголів’я ліжка на 10–20 см за допомогою твердих підручних предметів так, щоб голова та груди були розташовані трохи вище за талію.
Полегшити прояви печії можуть антациди — препарати, що знижують кислотність шлункового вмісту. Їх найкраще приймати разом із їжею або відразу після. Слід обов’язково проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати антациди, особливо жінкам під час вагітності та грудного вигодовування, дітям до 12 років, людям із захворюваннями печінки, нирок або серцевою недостатністю, із високим тиском та/або цирозом.
До народної медицини варто ставитися з обережністю. Проте при печії деякі поради дійсно можуть тимчасово полегшити симптоми — наприклад, пити нежирне молоко або імбирний чай. Це може дати тимчасове полегшення, проте не є лікуванням причини. Тож не нехтуйте консультацією у фахівця.
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