Про неї може свідчити печіння в ділянці грудної клітки. Що це за стан, як його полегшити? І взагалі, звідки вона береться?

Такий симптом іноді виникає після споживання конкретної їжі чи пиття та пов’язаний із тим, що кислота зі шлунка підіймається до горла.

Якщо такі випадки турбують тривалий час і часто, то людині можуть діагностувати гастроезофагеальну рефлюксну хворобу — стан, за якого вміст шлунка частково повертається в стравохід і пошкоджує його, застерігає МОЗ разом із командою платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе».

ЧОМУ ВИНИКАЄ

Цей неприємний стан час від часу турбує багатьох людей, і достеменно причини його виникнення невідомі. Проте є фактори, які можуть провокувати та погіршувати печію.

Певні продукти, як-от томати, алкоголь, кава, шоколад, жирна та гостра їжа.

Надмірна вага.

Куріння.

Вагітність.

Стрес і тривога.

Деякі медикаменти, зокрема нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, ібупрофен.

ЩО МОЖЕ ПОЛЕГШИТИ СИМПТОМИ

Їжте меншими порціями, проте частіше.

Якщо маєте надмірну вагу, спробуйте її зменшити.

Практикуйте техніки розслаблення.

Не споживайте їжу, яка провокує симптоми печії.

Не їжте за 3–4 год. до сну.

Уникайте одягу, який тисне, перетягує тіло в ділянці талії.

Відмовтесь від куріння та алкоголю.

Не припиняйте приймати призначені ліки без попередньої консультації з лікарем.

Печія може особливо дошкуляти перед сном — зокрема, через те, що лежаче положення погіршує прояви рефлюксної хвороби. У такому разі спробуйте підвищити узголів’я ліжка на 10–20 см за допомогою твердих підручних предметів так, щоб голова та груди були розташовані трохи вище за талію.

Полегшити прояви печії можуть антациди — препарати, що знижують кислотність шлункового вмісту. Їх найкраще приймати разом із їжею або відразу після. Слід обов’язково проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати антациди, особливо жінкам під час вагітності та грудного вигодовування, дітям до 12 років, людям із захворюваннями печінки, нирок або серцевою недостатністю, із високим тиском та/або цирозом.

До народної медицини варто ставитися з обережністю. Проте при печії деякі поради дійсно можуть тимчасово полегшити симптоми — наприклад, пити нежирне молоко або імбирний чай. Це може дати тимчасове полегшення, проте не є лікуванням причини. Тож не нехтуйте консультацією у фахівця.