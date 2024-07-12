В Україні запроваджують особистий кабінет пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я — відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Це дозволить українцям самостійно взаємодіяти з ЕСОЗ, користуватися електронними сервісами. Пацієнт матиме доступ до власних персональних даних, які зберігаються в центральній базі даних ЕСОЗ.

Доступ забезпечуватиметься через:

електронні медичні інформаційні системи (МІС);

Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема мобільний додаток порталу «Дія».

Вхід до ЕСОЗ пацієнт здійснюватиме із застосуванням власного електронного підпису.

На першому етапі впровадження користувачі зможуть: