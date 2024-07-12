В Україні запроваджують особистий кабінет пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я — відповідну постанову ухвалив Кабмін.
Це дозволить українцям самостійно взаємодіяти з ЕСОЗ, користуватися електронними сервісами. Пацієнт матиме доступ до власних персональних даних, які зберігаються в центральній базі даних ЕСОЗ.
Доступ забезпечуватиметься через:
- електронні медичні інформаційні системи (МІС);
- Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема мобільний додаток порталу «Дія».
Вхід до ЕСОЗ пацієнт здійснюватиме із застосуванням власного електронного підпису.
На першому етапі впровадження користувачі зможуть:
- самостійно зареєструвати себе як пацієнта в центральній базі даних ЕСОЗ;
- самостійно подавати декларації про вибір лікаря (сімейного, терапевта чи педіатра), переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем;
- у разі необхідності — змінити свої персональні дані, що містяться в центральній базі даних ЕСОЗ (до прикладу, прізвище після одруження).
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