З додаванням кабачка картопляні деруни стають ще смачнішими та соковитішими, а зелень чудово доповнює смак.

3–4 середні картоплини (300 г)

1 маленький кабачок

1 маленьке яйце

1 невелика цибулина

1 столова ложка сметани

2 столові ложки борошна (з гіркою)

2–3 гілочки кропу

сіль

чорний мелений перець

олія

для подачі: сметана та часник

Картоплю та цибулину натерти на дрібній тертушці, кабачок — на середній. Масу трохи віджати, рідину, що утворилася, злити. Додати сметану, яйце, борошно, посічений кріп, сіль і перець. Усе добре перемішати. Смажити з обох боків до золотавої скоринки.

На готові деруни викласти по ложці сметани та вичавити часник.