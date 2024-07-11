З додаванням кабачка картопляні деруни стають ще смачнішими та соковитішими, а зелень чудово доповнює смак.
- 3–4 середні картоплини (300 г)
- 1 маленький кабачок
- 1 маленьке яйце
- 1 невелика цибулина
- 1 столова ложка сметани
- 2 столові ложки борошна (з гіркою)
- 2–3 гілочки кропу
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
- для подачі: сметана та часник
Картоплю та цибулину натерти на дрібній тертушці, кабачок — на середній. Масу трохи віджати, рідину, що утворилася, злити. Додати сметану, яйце, борошно, посічений кріп, сіль і перець. Усе добре перемішати. Смажити з обох боків до золотавої скоринки.
На готові деруни викласти по ложці сметани та вичавити часник.
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