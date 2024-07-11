Щоб запобігти проблемі скручування листя, важливо забезпечити рослинам комплексний догляд: хороше освітлення, належне живлення, захист наземної частини від хвороб і шкідників, а коренів — від пошкоджень. Розглянемо основні причини цього явища.

НЕСТАЧА ОСВІТЛЕННЯ

За нестачі освітлення рослина намагається максимально використовувати те світло, що є. Вона спрямовує поверхню листя до світла, через що воно викривляється.

СПЕКА

Перець — рослина теплолюбна, але за сильної спеки потерпати може і він. Щоб допомогти рослинам, уранці та ввечері їх обприскують водою.

НЕПРАВИЛЬНИЙ ПОЛИВ

За нестачі вологи відбувається зневоднення і, як наслідок, — скручування листя. Шкідливий і надмір вологи. При цьому загнивають корені, порушується повітрообмін, виникає ризик грибкових захворювань. Тому рослини поливають, коли верхній шар ґрунту повністю просохне. Втримати вологу допоможе мульчування.

НЕСТАЧА АБО НАДМІР ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

Таке нерідко буває, якщо рослинам не вистачає калію. Зарадять підживлення калійною селітрою (2 ст.л. розвести в 10 л води та вилити під кожен кущ 0,5 л розчину) або деревною золою (внести під кожен кущик 2–3 ст.л.). Скручування спостерігається і за нестачі фосфору. В такому разі в 10 л води розбавляють ст.л. суперфосфату. Водночас листя може скручуватись, якщо рослини перегодували азотними добривами, бо це спричиняє нерівномірний ріст листків.

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ

Найпоширеніші шкідники — павутинний кліщ і попелиця. Закручується листя і при деяких хворобах, як-от вершинна гниль. У такому разі слід визначити причину та боротися з нею.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.