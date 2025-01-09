Яка ж смакота ці гарячі бутерброди, запечені з яєчним паштетом, — швидко і просто!
- Нарізаний батон
- трохи вершкового масла
- тертий сир
- помідори
- посічена зелень
Яєчний паштет:
- 6 круто зварених яєць
- 1,5 столові ложки майонезу
- 0,5 чайної ложки негострої гірчиці
- 2 зубчики часнику
- сіль
- чорний мелений перець
Для паштету яйця крупно натерти, викласти в миску. Додати майонез, гірчицю, зелень і вичавлений часник. Посолити, поперчити за смаком, розтерти.
Скибочки батона тонко змастити маслом. На кожну викласти доволі товстий шар яєчного паштету. Зверху — скибочки помідорів, які треба трохи підсолити та поперчити. Щедро притрусити сиром.
Готові бутерброди викласти на деко. Запікати при 180 градусах, доки батон стане хрустким, сир з яйцем «подружаться», а бутерброди спокушатимуть вас ароматом!
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