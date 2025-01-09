Яка ж смакота ці гарячі бутерброди, запечені з яєчним паштетом, — швидко і просто!

Нарізаний батон

трохи вершкового масла

тертий сир

помідори

посічена зелень

Яєчний паштет:

6 круто зварених яєць

1,5 столові ложки майонезу

0,5 чайної ложки негострої гірчиці

2 зубчики часнику

сіль

чорний мелений перець

Для паштету яйця крупно натерти, викласти в миску. Додати майонез, гірчицю, зелень і вичавлений часник. Посолити, поперчити за смаком, розтерти.

Скибочки батона тонко змастити маслом. На кожну викласти доволі товстий шар яєчного паштету. Зверху — скибочки помідорів, які треба трохи підсолити та поперчити. Щедро притрусити сиром.

Готові бутерброди викласти на деко. Запікати при 180 градусах, доки батон стане хрустким, сир з яйцем «подружаться», а бутерброди спокушатимуть вас ароматом!