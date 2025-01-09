Особливо взимку відчуваємо втрату сил, бадьорості, енергії. Часто до цього призводить брак вітамінів. А ще загострюються різні недуги. Відновити баланс, оздоровитись, запобігти захворюванням допоможуть фрукти, ягоди, які ще з літа-осені зберігають у холодних приміщеннях, морозильних камерах. Але не споживайте їх холодними, нехай нагріються, розмерзнуться. Звісно, заморожені плоди дещо втрачають свої смакові якості, лікувальні властивості, однак і вони корисні.

ЯБЛУКА містять пектин, який регулює травлення, рівень холестерину в організмі, відвертає атеросклероз і його наслідки — інфаркти, інсульти. На день потрібно спожити хоча б 2–3 яблука.

ГРУШІ знижують кислотність. На день не завадить з’їсти 1–2 плоди.

СЛИВИ позитивно впливають на печінку при неінфекційних гепатитах, поліпшують стан хворих на атеросклероз, прискорюють видалення з організму надлишків води.

ПЕРСИКИ, АБРИКОСИ — це насолода. Крім того, покращують роботу кишківника, протистоять авітамінозу.

ВИШНІ корисні при анемії та запаленні дихальних шляхів, очищують кров.

ЧЕРЕШНІ мають загальнозміцнювальні властивості, покращують апетит.

ЛИМОНИ добре їсти при підвищеній температурі, захворюваннях на грип, пониженій кислотності шлункового соку. Але уникайте їх при почервонінні горла.

МАНДАРИНИ, АПЕЛЬСИНИ, КІВІ, ГРЕЙПФРУТ багаті на вітаміни, зміцнюють імунну систему, сприяють сечовиділенню. Але їх надмірне споживання може спричинити алергію (насамперед у дітей), червоні висипи і плями на шкірі.

ГРАНАТИ відновлюють рівень гемоглобіну в крові.

ПОРІЧКИ, СМОРОДИНА, МАЛИНА — жарознижувальні ягоди, лікують від застуди.

АГРУС славиться вітамінними, сечогінними, жовчогінними, послаблювальними властивостями, нормалізує артеріальний тиск, протидіє пухлинним новоутворенням. Його вживають при атеросклерозі, крововиливах, гіпертонії, анемії.

ВИНОГРАД (особливо солодкі сорти) багатий на глюкозу, корисний хворому серцю. Але протипоказаний при цукровому діабеті.

ПОЛУНИЦЯ, ЛІСОВА СУНИЦЯ — скарбниця вітамінів. Надмірне споживання протипоказане при хворих нирках.

БРУСНИЦЯ лікує захворювання нирок, сечового міхура. Бережіть ці органи від переохолодження, особливо в зимовий період.

ЖУРАВЛИНА рятує при підвищеній температурі.

ЛОХИНА нікому не зашкодить, «скріплює» шлунок.

ЧОРНИЦЯ стимулює процеси травлення, регулює діяльність шлунка, відновлює зір чи, принаймні, уповільнює процес його втрати.

Денну норму споживання більшості фруктів і ягід встановлюють індивідуально. Уникайте дарів природи, до вживання яких маєте протипоказання.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.