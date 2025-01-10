Окрім інших податків, українці сплачують ЄСВ. На що він впливає і чому нам, нині працюючим, його важливо сплачувати?

Назар Ігорович. Полтавська обл.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — це не податок, а обов’язковий страховий внесок. Він безпосередньо впливає на розмір вашої майбутньої пенсії та інші страхові виплати, такі як допомога по безробіттю або лікарняний, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

Чим регулярніше ви сплачуєте внески, маючи стабільну легальну зайнятість, тим більше пенсійних прав накопичуєте в Пенсійному фонді.

Крім того, сплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте регулярні надходження до Пенсійного фонду. Це напряму сприяє тому, щоб сьогоднішні пенсіонери — можливо, й ваші рідні — отримували пенсії вчасно.

У відомстві також нагадують, що розмір майбутньої пенсії особи напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який вона щомісяця сплачує зі своєї заробітної плати до бюджету Пенсійного фонду. Чим більший внесок, і чим довше його сплачуєте, тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку.