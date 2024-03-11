Їх використовують для мульчі, розкладаючи цілими чи подрібненими. Користь соснових шишок:

зберігають корисні речовини у ґрунті;

захищають плоди та ягоди від землі;

зберігають вологу та зменшують кількість поливів;

пропускають повітря, необхідне корінню.

При цьому важливо пам’ятати, що шишки збільшують кислотність ґрунту. Зате ними можна придушити зростання трави, а ту, що проб’ється крізь мульчу, можна видалити. Восени, коли рослинність не така пишна, шишки ще й ділянку прикрашають.

Окремо слід зазначити властивості розкритих шишок. Вони колючі, тому захищають рослини від мишей та інших гризунів. А ще шишки нескладно набрати в мішки, та й легкі вони, добре переносити.

Для збирання шишок вибирайте суху теплу погоду. Працювати треба в рукавичках, які захистять руки від колючок.

ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕ МОЖНА

Не всі шишки однаково корисні. Їх обов’язково треба оглядати. Беріть тільки цілі, без слідів шкідників, цвілі та хвороб. Із ознаками гниття та пошкоджені птахами теж не годяться.

Найкраще підходить шишкова мульча для всіх видів хвойних культур, а також гортензій. Вересові теж отримують живлення завдяки мікоризі, що розвивається на кислих ґрунтах.

Для культур, що віддають перевагу нейтральній реакції, на кислих ґрунтах шишки можна використовувати спільно з нейтралізаторами кислотності — вапном, крейдою, доломітовим борошном тощо.

Особливо красивий вигляд мульча з соснових шишок має під трояндами. А якщо її розкладати біля картоплі, ріпи, буряків і моркви, то коренеплоди менше постраждають від капустянки та дротяника.

Мульчування ділянки шишками сосни починають, коли:

зміцніли сходи рослин;

прогрівся ґрунт до комфортної температури;

у ґрунті ще достатня кількість вологи.

Шишки розкладають нетовстим шаром і при цьому не ущільнюють. У такому вигляді вони лежатимуть до осені. А якщо спочатку постелити геотекстиль, то трава зовсім не проб’ється крізь мульчу. Таку грядку практично не доведеться ані розпушувати, ані полоти.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.