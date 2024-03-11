Щодо мобілізації в мене більше питання до жінок. Можливо, ви здивуєтеся, але це ви виховуєте нас — матері, дружини і навіть доньки. Це ви задаєте норми чоловічих якостей, які сприймаєте як вчинок справжнього чоловіка, на який ми, чоловіки, і орієнтуємося, щоб без сорому дивитися вам в очі.

Ви — мати, і одного прекрасного дня вам сказали, що у вас народився хлопчик. Ви зраділи і сказали собі: «Виховаю сина, яким буду пишатися. Справжнього чоловіка, захисника». Навряд чи ви подумали: «Нехай виросте ганчірка». Пройшли роки. Чесно скажіть: кого ви виховали? Які чоловічі принципи ви десятиріччями закладали в його характер? Мужність? Порядність? У чому вони проявляються?

В Україні йде війна, і у ваш будинок у будь-який момент може прилетіти ракета. Що зробив ваш син, щоб захистити вас і запобігти цьому? Написав повідомлення: «Мамо, спустися в бомбосховище»? Чи зайняв місце навідника ППО? Чоловік — це не слова. Чоловік — це вчинки. Не хвилюйтеся: я — не ваш син, але я буду захищати вас незалежно від того, чи робитиме це він.

Ви — дружина. За якими критеріями обираєте собі чоловіка? Красивий, веселий, кохає вас і багато заробляє? Непоганий вибір. Це все? Вам потрібен красивий утримувач із первинними ознаками чоловічої статі? А хто вас цілує і дивиться вам в очі? А як щодо чоловічих вчинків? Якщо на вас на вулиці нападе хуліган? Чоловік захистить вас, чи втече? Ви впевнені? Ви впевнені, що той, хто одного разу зрадив вам, одного разу не зробить це ще раз? Ви будете довіряти такій людині? Риторичне запитання — ні. Ви знаєте, що людина, яка вчинила не по-чоловічому одного разу, зробить це ще. В ситуації, де треба проявляти мужність, справжній чоловік завжди вчиняє однаково. Але не хвилюйтеся: я — не ваш «чоловік», я буду захищати вас незалежно від того, чи робитиме це він.

Ви — донька. Ви пишаєтеся своїм батьком? За що? Він дав вам життя і освіту? Це дуже багато, згоден. Але життя і освіту дала вам і мати. Що залишилося для ролі батька? Гроші? А якщо ви вже самостійно заробляєте гроші? За що ви тепер пишаєтеся батьком? Але не хвилюйтеся: я — не ваш батько, я буду захищати вас незалежно від того, чи робить це він.

Я не пишаюсь собою. Я просто роблю те, що має робити справжній чоловік.

Володимир ЯНИК.

36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського.