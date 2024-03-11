Уряд компенсує витрати на облаштування робочих місць для людей із інвалідністю. Працедавцям повертають кошти, витрачені на купівлю необхідних меблів чи технічних засобів, інформує Урядовий портал. Мета програми — зацікавити роботодавців наймати людей із інвалідністю, надавши їм можливість працювати та бути частиною суспільства.

ЯК ОТРИМАТИ

Крок 1. Працевлаштувати людину з інвалідністю та облаштувати відповідне робоче місце.

Крок 2. Підготувати необхідні документи:

заяву про надання відшкодування витрат — завантажити форму можна на сайті Державного центру зайнятості в розділі «Роботодавцям — компенсація за облаштування робочих місць осіб із інвалідністю»;

копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу;

копію документа, що підтверджує придбання допоміжного засобу (договір, рахунок, квитанція, накладна).

Крок 3. Протягом 90 днів після працевлаштування та облаштування робочого місця подати заяву та копії документів до центру зайнятості за місцем реєстрації підприємства.

Крок 4. Центр зайнятості приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні впродовж 10 днів.

Крок 5. Компенсацію виплачують на рахунок роботодавця протягом 5 робочих днів із дня прийняття рішення про її надання.

ЩО МОЖНА КУПИТИ