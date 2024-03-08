Закусочний пиріг із великою кількістю овочів та різними видами сиру. Не шкодуйте сиру — він є не тільки смаковим акцентом, а й необхідний для зв’язки інгредієнтів.

Тісто:

150 г борошна

150 г кисломолочного сиру (від 9%)

75 г вершкового масла

1 жовток

0,5 чайної ложки розпушувача

0,5 чайної ложки солі

Начинка:

200 г сиру

200 г цвітної капусти

200 г броколі

100 г помідорів черрі

100 г цибулі

сіль

чорний мелений перець

Тісто. Борошно, розпушувач, сіль покласти в комбайн, перемішати. Додати шматочки м’якого масла та розкришений кисломолочний сир, перемішати. Ввести жовток. Замісити тісто, покласти в пакет, розплющити на плескач і покласти в холодильник на 30 хв.

Розкачати тісто на коло діаметром на кілька сантиметрів більше, ніж форма для випічки (на форму 27 см). Перенести тісто у форму. Поставити в холодильник на 2–3 год.

Начинка. Цибулину порізати пів кільцями, обсмажити на суміші масла та олії до золотавості, дати охолонути. Цвітну капусту розібрати на суцвіття, варити в підсоленій воді до напівготовності (5 хв.). Броколі відварити в підсоленій воді 2–3 хв. Капусту швидко охолодити, щоб вона залишалась хрумкою.

Сири крупно натерти (краще взяти порівну твердий і напівтвердий, наприклад, Сулугуні та Буковинський).

На тісто викласти цибулю. Розподілити капусту. Потім — половинки томатів. Притрусити сиром, трохи притиснути начинку до тіста.

Поставити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 20–25 хв. Подавати пиріг краще, коли охолоне до кімнатної температури.