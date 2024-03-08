Щоб забезпечити конвеєрне отримання врожаю цвітної капусти, насіння на розсаду висівають у кілька строків, починаючи з кінця січня — середини лютого. Загалом вирощують так само, як і розсаду ранньої капусти. Насіння краще відразу висіяти в поживні горщики чи касети, аби потім не пікірувати. Цвітна капуста погано переносить пересадку і при висадці безгорщиковою розсадою довго хворіє.

Землесуміш можна приготувати з дернової землі, перегною й торфу, взятих у рівних частинах. Для профілактики небезпечної хвороби капусти — чорної ніжки — поверхню землі присипають невеликим шаром піску або попелу. Насіння заглиблюють на 0,5–1 см. До появи паростків температуру підтримують на рівні 20–22 градусів. Після чого знижують до 10 градусів вдень і 7–8 — вночі. Через тиждень температуру підвищують до 15 градусів. На цьому рівні її підтримують до висадки розсади на грядки. Хтось здивується: навіщо так морочитись? Річ у тім, що без охолодження розсада швидко витягнеться, особливо за нестачі світла. До того ж така процедура допоможе рослинам загартуватись, бути стійкими до погодних змін. Не можна також допускати загущеності, бо це теж призводить до витягування розсади. Поливають нехолодною водою, бо холодна сприяє появі чорної ніжки. За 10–12 днів до висаджування у відкритий ґрунт розсаду починають загартовувати.

Висаджують 60-денну розсаду першого строку сівби одночасно з розсадою ранньої капусти. Важливо, щоб була добре загартована та непереросла. Інакше рослини втратять по 2–3 листочки й замість великих головок утворяться дрібні та розсипчасті.

Удруге насіння на розсаду висівають 10–15 березня (50–55-денна розсада), надалі — через кожні 15–25 днів (40–45-денна розсада). Але слід враховувати, що цвітна капуста не любить спеки.

Із усіх видів капусти цвітна найвимогливіша до умов зростання. Це пояснюється тим, що має слабку мичкувату кореневу систему, яка розвивається близько від поверхні землі. Тож і після висадки у відкритий ґрунт потребує дбайливого догляду.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.