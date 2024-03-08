Якщо ви помітили, що з певними зусиллями застібаєте ґудзики на сорочці або ж відчуваєте дискомфорт у колінах під час спроби присісти, — це можуть бути перші «дзвіночки» проблем із суглобами. «Порадниця» з’ясувала, з яких причин вони виникають і чому не варто їх ігнорувати.

ЧАСТІШЕ СТРАЖДАЮТЬ ЧОЛОВІКИ

— Тугорухливість суглобів (контрактура) — це патологія, за якої порушується рухова функція суглобів, — розповідає ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН. — Обмежена амплітуда рухів і скутість можуть виникнути як у дрібних суглобах, наприклад, пальців рук і ніг, так і в середніх або великих — плечових, колінних, ліктьових, гомілковостопних, тазостегнових.

При тугорухливості суглоба функціонально пов’язані з ним м’які тканини стягуються рубцевою тканиною, створюючи перешкоду й порушуючи тим динаміку руху суглоба (здатність згинатися або розгинатися). При цьому людині стає складно виконувати звичні дії: чистити зуби, зачісуватись, одягатися.

Цей стан зрідка буває вродженим, але частіше — набутим, розвиваючись внаслідок травми чи різних системних захворювань м’язів, суглобів, шкіри, судин. Найчастіше від контрактури страждають чоловіки віком 45+.

ПРИЧИНИ

За словами лікаря, до вроджених причин контрактури належать аномалії розвитку м’язів або суглобів, ускладнення при пологах, кульшова дисплазія. Але найчастіше розвиток тугорухливості суглобів стає наслідком різних травм (переломів, ударів, вивихів), поранень, термічних чи хімічних опіків із наступним розвитком рубців; захворювань суглобів (артрозу, коксартрозу, поліартриту); ураження нервів або порушення кровопостачання в ділянці суглоба; вікової деформації опорно-рухового апарату.

Крім того, причиною виникнення контрактури здатні стати занадто активне зростання кісток, зв’язок, сухожиль у дитячому та підлітковому віці, генетична схильність, тривала вимушена знерухомленість кінцівки.

До факторів ризику належать і надмірні фізичні навантаження, малорухливий спосіб життя, зайва вага.

Стресові ситуації та психоемоційні навантаження також здатні спричиняти біль у суглобах і вплинути на їхню рухливість. При цьому, якщо в основі патології лежить неврологічна симптоматика, на хворого можуть не діяти знеболювальні засоби. Проблема вирішується шляхом корекції режиму та прийому седативних препаратів.

НЕ ПРОҐАВТЕ ПЕРШІ СИМПТОМИ

Симптоматика тугорухливості того чи іншого суглоба залежить від причин розвитку, локалізації та стадії патологічного процесу. Але зазвичай контрактура розвивається поступово.

Спочатку пацієнт відчуває тимчасові незначні труднощі зі здійсненням згинального або розгинального руху в ураженому суглобі, при цьому можливі невеликі болючі або тягнучі відчуття. Скутість і болючість найчастіше проявляються при поворотах і нахилах, при ходьбі чи рухах рук. При цьому людина, відчуваючи певну обмеженість рухів і дискомфорт, далеко не відразу звертається до лікаря, сприймаючи проблеми із самопочуттям як перевтому. Тим часом процес прогресує, і якщо при появі перших тривожних ознак не розпочати лікування, контрактура посилюватиметься і згодом навіть може стати причиною інвалідності.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Діагностикою та лікуванням контрактур зазвичай займається ортопед-травматолог, але часто потрібні й додаткові консультації хірурга, невролога, ревматолога чи реабілітолога, — каже Юрій Шимон. — Виявити проблему фахівець часто здатний вже після огляду, пальпації та спеціальних тестів, але іноді необхідні рентгенографія та УЗД, у складних випадках — КТ чи МРТ.

Лікування підбирає лікар суто індивідуально, насамперед прагнучи усунути причину контрактури. У гострих стадіях запалення застосовують іммобілізацію (накладання тугих пов’язок, гіпсу, шин, манжеток), призначають протизапальні, протинабрякові та знеболювальні препарати — спеціальні гелі та мазі. Але основні методи лікування — це фізіотерапія, лікувальна гімнастика, масаж. Також призначають прийом хондропротекторів і вітамінів.

У разі неефективності консервативного лікування або за наявності ускладнень може бути рекомендоване оперативне втручання. Перевагу надають малоінвазивним методикам з мінімальними ризиками ускладнень.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ

Попередити проблеми із рухливістю суглобів допоможуть помірні, але регулярні фізичні навантаження: зарядка, піші прогулянки, йога, плавання, вправи на розтяжку.

Також важливо тримати під контролем хронічні патології, не пускати на самоплив лікування травм, запальних та інфекційних захворювань.

Якщо ваша кінцівка після травми або поранення тривалий час була знерухомлена, виконуйте всі рекомендації лікаря щодо розробки суглоба та відновлення м’язового тонусу: робіть вправи лікувальної фізкультури, масаж, фізіотерапевтичні процедури.

Підуть на користь здоров’ю суглобів і відмова від шкідливих звичок, збалансований раціон, дотримання питного режиму.

Ірина КАДЧЕНКО.