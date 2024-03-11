Залишилось трохи сиру, ось і вирішила швиденько зварити пшоняну кашу та зробити сирники на сніданок. Подала зі сметаною та ягідним варенням.
- 1 склянка пшона
- 2 склянки молока
- чверть склянки води
- 1 середнє яйце
- 100 г кисломолочного сиру
- 4 столові ложки цукру
- 2 столові ложки борошна
- 2 столові ложки вершкового масла
- дрібка ваніліну
- чверть чайної ложки солі
- олія
- борошно для обкачування
Молоко змішати з водою, всипати пшоно й сіль. Зварити густу кашу — крупа має повністю розваритися. Додати масло, дати охолонути. Викласти до каші сир, яйце, борошно, цукор і ваніль, перемішати. Тісто має добре тримати форму, за необхідності підсипати трохи борошна.
Сформувати сирники, обкачати в борошні. Смажити в олії до рум’яної скоринки з обох боків.
Станіслава КОХАНЧУК. м. Чернівці.
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