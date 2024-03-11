Залишилось трохи сиру, ось і вирішила швиденько зварити пшоняну кашу та зробити сирники на сніданок. Подала зі сметаною та ягідним варенням.

1 склянка пшона

2 склянки молока

чверть склянки води

1 середнє яйце

100 г кисломолочного сиру

4 столові ложки цукру

2 столові ложки борошна

2 столові ложки вершкового масла

дрібка ваніліну

чверть чайної ложки солі

олія

борошно для обкачування

Молоко змішати з водою, всипати пшоно й сіль. Зварити густу кашу — крупа має повністю розваритися. Додати масло, дати охолонути. Викласти до каші сир, яйце, борошно, цукор і ваніль, перемішати. Тісто має добре тримати форму, за необхідності підсипати трохи борошна.

Сформувати сирники, обкачати в борошні. Смажити в олії до рум’яної скоринки з обох боків.

Станіслава КОХАНЧУК. м. Чернівці.