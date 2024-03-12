Як відомо, з 1 грудня минулого року запрацювала Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, аби зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручнішою і прозорішою, без паперів, корупції та зловживань, як наголошують у Мінсоцполітики.

Водночас до 1 квітня 2024 року ще діє перехідний період. Він передбачає, що отримувачі гуманітарної допомоги (фонди, громадські організації та інші установи) можуть обирати один із двох варіантів завезення та обліку гуманітарної допомоги — паперовий або цифровий. Із 1 квітня лишиться тільки один доступний механізм — цифровий.

Щоб нові правила з 1 квітня не стали несподіванкою, отримувачі могли легко завезти допомогу, а українці її отримати, у відомстві нагадують, як користуватись цифровою платформою.

Перейдіть на сайт https://good.gov.ua/ Якщо вас ще немає в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, зареєструйтесь за допомогою КЕП і підтвердіть дані про організацію. Це займає кілька хвилин. Заповніть дані про вантажі та декларацію в системі. Отримайте унікальний код гуманітарної допомоги. Сформуйте Декларацію в системі. Назвіть цей код під час митного оформлення на кордоні. Розподіліть вантаж. Якщо є розбіжності між декларацією та фактично отриманими товарами — заповніть у системі інвентаризаційний опис. Подайте автоматичний звіт про цільове використання гуманітарної допомоги в цифровій системі. Дані з декларації або інвентаризаційного опису підтягуватимуться в звіт автоматично. У разі допущення помилок при поданні інвентаризаційного опису чи звіту користувач до кінця місяця, в якому було подано інвентаризаційний опис або звіт, може подати уточнений звіт або інвентаризаційний опис.

Маєте запитання щодо реєстрації та користування в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги? Звертайтесь до контакт-центру ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» за номером (044) 494-19-10 або за електронною поштою callcenter@ioc.gov.ua