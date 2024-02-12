Як приготувати рибні котлети, щоб вони вийшли соковиті й ніжні, а скоринка була хрумкою? Просто в рибний фарш із сухого минтая треба додати сало і смажити котлети в особливій паніровці — манці та сухарях.

1,5 кг філе минтая

250 г черствого батона

1 середня цибулина

200–250 г сала

2 яйця

1 чайна ложка солі

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

панірувальні сухарі та манна крупа (1:1)

олія

Замочити батон у воді (скоринку зрізати), ретельно віджати. Із сала зрізати шкірочку, нарізати його шматочками. Прокрутити через м’ясорубку рибне філе, батон, сало та цибулину. Додати яйця, 1 чайну ложку солі (з невеликою гіркою) та перець. Усе ретельно перемішати. Дати постояти фаршу 10 хв. Сухарі змішати з манною крупою. Вологими руками сформувати котлети. Обкачати в паніровці. Смажити в розігрітій олії по 5 хв. з кожного боку на невеликому вогні. Після цього накрити сковорідку кришкою, тримати на вогні 2 хв., щоб котлети трохи пропарилися. Готові викласти на паперовий рушник.