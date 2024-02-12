Повільно сходить неякісне насіння — зазвичай це наслідок неправильного зберігання або навіть низької репродукції.

Причиною може бути й порушення правил підготовки до посіву, наприклад, високе дозування стимуляторів чи добрив.

Зниження температури може не тільки уповільнити проростання, а навіть призве сти до загибелі насіння при тривалому її зниженні.

Прискорити появу сходів можна, замочивши насіння в теплій воді протягом 20—24 год., якщо тільки воно не протруєне, не дражоване та не інкрустоване.