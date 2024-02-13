Якщо у вас або у ваших родичів на руках Сертифікат на земельну частку (пай), негайно потрібно діяти, аби після 1 січня 2025 року не втратити право на землю і вона не перейшла громаді, застерігають у Нотаріальній палаті України.

Адже ст.13 Закону України від 5 червня 2003 року «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» встановлено правило, що у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Що робити, аби реалізувати свої права власника сертифіката на земельну частку (пай) та оформити право власності на землю:

подати до сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай), заяву про передачу її у власність та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

звернутись до землевпорядної організації, щоб розробити проєктну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки;

звернутись до центру надання адмінпослуг із заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;

звернутись до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проєктну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність;

звернутись до центру надання адмінпослуг, нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку. Результат — витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку.

Якщо ж право на земельну частку (пай) і відповідний сертифікат належить померлій особі, таке право необхідно спочатку успадкувати. В такому разі найкраща порада — це звернення з відповідним сертифікатом і свідоцтвом про смерть власника сертифіката до нотаріуса для отримання повної та всебічної консультації щодо порядку спадкування та отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку (пай). Із таким свідоцтвом і сертифікатом спадкоємець повинен звернутись до відповідної сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай), та виконати вищевказані дії.