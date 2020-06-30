Приємно насолодитися шматочком сиру, коли знаєте, що приготовлений він із натуральних продуктів. Пропонуємо перевірений рецепт домашнього сиру із доступних інгредієнтів — молока і сметани з додаванням ароматної зелені, втім, можете брати добавки на власний смак. Це один з найпростіших способів приготування в домашніх умовах. Дуже ніжний, на кшталт Адигейського, з вершковим смаком, у міру солоний та без кислинки.
* 1 л молока (від 2,5%)
* 200 г сметани (від 15%)
* 3 яйця
* столова ложка солі
* 2 столові ложки подрібненої зелені кропу
В каструлю з товстим дном налити молоко, додати сіль, перемішати. Поставити на вогонь, довести до кипіння. В цей час в окрему ємність вбити яйця, збовтати. Додати сметану, ретельно перемішати. Дуже тонкою цівкою (щоб не згорнулися білки) влити сметанно-яєчну суміш до киплячого молока, постійно помішуючи. Готувати, помішуючи, на середньому вогні 3–4 хв. до утворення густих молочних пластівців і відділення сироватки. Дати охолонути, додати до молочної маси зелень. Друшляк вистелити марлею, поставити на глибоку тарілку. Вилити молочну суміш в друшляк. Скласти краї марлі, зав’язати, віджати, зцідивши зайву рідину. Зверху на сир поставити вантаж для повного стікання сироватки, можна налити в літрову банку води, закрити кришкою. Поставити в холодильник, якщо готуєте звечора, то на сніданок у вас вже буде готовий сир, який після зцідження сироватки стає пружним і добре нарізається акуратними шматочками. Сироватку, що залишилася, можна використати для приготування несолодких млинців та випічки, але зважайте на те, що вона вже містить сіль та аромат кропу.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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