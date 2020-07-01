ОВЕН (21.03–20.04)

Зверніть увагу на стан свого шлунково-кишкового тракту. Перейдіть на правильне харчування, відмовтеся від куріння та алкоголю. За необхідності проконсультуйтеся у дієтолога.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)

Великий ризик отримання травми. Обмежте вживання холодних продуктів. Так вбережете себе від бронхіту, запалення легенів. Підлікуйте зуби, якщо це необхідно.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)

Енергетичний потенціал знизиться. Особливо гостро це відчують літні представники знака, які страждають від хвороб опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тракту.

РАК (22.06–22.07)

Більше рухайтеся і перегляньте раціон харчування. Це допоможе нормалізувати сон, поліпшити його якість, на тлі чого відчуєте покращення самопочуття.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Великий ризик нервового виснаження. Занепад сил — результат того, що ви тривалий час не відпочивали повноцінно. Щоб відновити енергетичний резерв, перегляньте розпорядок дня.

ДІВА (24.08–23.09)

Здоров’я виявиться дуже хитким. Найбільш імовірні мігрень і болі в суглобах, прямо пов’язані зі зміною погоди. Зверніть увагу на судини, які потрібно зміцнити регулярними, але помірними фізичними навантаженнями.

ТЕРЕЗИ (24.09–22.10)

Ви відчуєте приплив енергії. Скористайтеся позитивним періодом для зміцнення захисних сил організму, поліпшення стану шкіри, оздоровлення за рахунок легких дієт.

СКОРПІОН (23.10–22.11)

Можлива хронічна втома, спричинена сильними навантаженнями. Ви відчуєте гостру необхідність відпочити. Остерігайтеся аварій на дорозі, ризик виникнення яких особливо високий на початку й наприкінці місяця.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Займаючись важкою працею, намагайтеся берегти спину. Це зараз найбільш вразливе місце. Зробіть все можливе для зміцнення захисних сил організму, щоб не злягти влітку з ангіною або тяжкою застудою.

КОЗЕРІГ (22.12–20.01)

Рекомендується берегти сили і вчасно відновлювати енергетичний потенціал. Можлива перевтома або тепловий удар. Уникайте активного Сонця. Також імовірні проблеми з венами. Не соромтеся звертатися до лікаря.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Важливо дбайливо ставитися до своєї нервової системи, уникати перевантажень і конфліктних ситуацій, інакше постраждає також серцево-судинна система. Помітивши тривожні сигнали з її боку, відвідайте лікаря.

РИБИ (20.02–20.03)

Висока ймовірність перевтоми. Повноцінно відпочивайте, інакше ризикуєте поставити під удар імунну та гормональну системи. Спина на даний момент є найбільш вразливим місцем.

Підготував Іван МОЛОЧАЙ.