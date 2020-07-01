ЧАСНИК І ЦИБУЛЮ ВИКОПУЮТЬ, ЯК ЛИСТЯ ПОЖОВТІЄ ТА ВИСОХНЕ



У липні вже можна насолоджуватися плодами своєї праці: триває збирання ранніх сортів картоплі, огірків, помідорів, часнику, цибулі та інших овочів, а також зелені. Огірки збирають часто, через день, щоб не допустити переростання та стимулювати появу нових зав’язей. Так само не дають переростати кабачкам. Часник і цибулю викопують, як листя пожовтіє та висохне. За 20 днів до збирання цибулі її припиняють поливати. Якщо погода тепла та суха, викопану цибулю залишають на кілька днів на грядках для просушування. Часник особливо важливо зібрати вчасно. Якщо забаритись, головки перестигнуть і розсипляться. На ділянках, що вивільнились, можна висіяти скоростиглі культури, зокрема зелень чи зимову редьку. Але перед тим площу удобрюють, перекопують та розрівнюють граблями.

У високорослих помідорів можна прищипнути верхівки — це призупинить ріст кущів і сприятиме швидшому достиганню плодів. Також видаляють пасинки та квіти — плоди з них все одно не встигнуть дозріти, і рослина тільки марно витрачатиме сили. Можна підживити помідори розчином суперфосфату (3 ст.л. на 10 л води).

На гарбузах видаляють бічні пагони, які не мають плодів, а також вкорочують пагони з плодами, залишаючи 3–4 листки після плоду. Усього на рослині їх має бути не більше 3–4.

Триває полив і підживлення городини. Поливати краще рідше, але рясніше, ніж часто, але потроху. Використовують лише відстояну нехолодну воду. Рослини поливають вранці або ближче до вечора, так, щоб бризки не потрапляли на листя.

Триває обробка городини проти шкідників і хвороб. Томати в дощові місяці можуть потерпати від фітофтори. Ефективно борються з нею мідьвмісні препарати. Це може бути 1-відсоткова бордоська рідина (100 г мідного купоросу та 150 г вапна на 10 л води). Витрата — 2 л на 10 кв.м.

Триває заготовка лікарських рослин. Можна розпочати підготовку погребу до закладання нових врожаїв.

МОЖНА ЩЕПИТИ ПЛОДОВІ ДЕРЕВА СПОСОБОМ ОКУЛІРУВАННЯ



У саду також триває активне збирання врожаю. За рясного плодоношення під гілки яблунь, груш або слив встановлюють спеціальні підпірки, що запобігатимуть обламуванню гілок (якщо ще не зробили цього). Падалицю слід регулярно збирати і переробляти або знищувати. Триває боротьба зі шкідниками, зокрема плодожерками. Важливо лише пам’ятати, що в період плодоношення та за 3 тижні до нього хімічні обробки дерев і кущів заборонені. Потрібно встигнути не лише зібрати, а й переробити врожай. У липні масово заготовляють на зиму консервацію. У цей час плодові дерева нерідко потерпають від нестачі вологи, тому їх важливо регулярно поливати. Дерева підживлюють пташиним послідом (1:10) або вносять комплексне добриво (60 г на 10 л води). При виявленні на кісточкових камеді її зрізують ножем до живої тканини, а місце зрізу обробляють розчином мідного купоросу (100 г на 10 л), замазують садовим варом або коров’яком.

Масово достигають ягідні культури. Ягоди збирають у суху погоду. Кущі, що відплодоносили, можна підживити коров’яком (1:10) з додаванням на відро 50–90 г суперфосфату та 100–150 г золи. Ягоди чорної смородини швидко осипаються, тож вона не дозволить забути про себе бодай ненадовго. А ось ягоди порічки та смородини білої терплячіші й висітимуть досить довго.

На суниці садовій продовжуйте видаляти вуса, якщо не потрібні для розмноження. У насадженнях суниці після збирання врожаю міжряддя добре розпушують і поливають, а при сильному зараженні кліщем та іншими шкідниками й хворобами надземну частину скошують і після підсихання спалюють. У липні можна щепити плодові дерева способом окулірування. За кілька днів до цієї процедури дерева рясно поливають.

ТРОЯНДИ ЗДАТНІ ЦВІСТИ АЖ ДО ПРИМОРОЗКІВ



На клумбах проводять регулярне прополювання, поливи та розпушування ґрунту. На квітучих рослинах регулярно видаляють квіти, що відцвіли. Щоб уникнути полягання або ламання стебел, підв’язують до опор високорослі жоржини, гладіолуси, дельфініуми, лілії. Троянди здатні цвісти аж до приморозків, тож у липні незайве підживити їх розчином коров’яку (1:10), додавши на відро 30 г суперфосфату, 20 г аміачної селітри та 8 г хлористого калію. З метою профілактики грибкових захворювань квіти раз на тиждень можна обприскувати 0,5-відсотковим хлорокисом міді. У крупноквіткових хризантем вищипують пазушні бруньки з бутонами, тоді квіти будуть ще більшими. У щеплених троянд регулярно видаляють порость, щоб не утворилась шипшина.