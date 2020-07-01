Хочемо поділитися рецептом, як швидко перетворити консерви на смачні рибні котлети із сардини з рисом. Готувати просто, а на смак не гірші за котлети зі свіжої риби. Ще одна перевага — завдяки додаванню рису, який є чудовим загущувачем, можна не використовувати батон, таким чином котлети виходять не такими калорійними та дієтичними.

* банка консервованої сардини в олії

* склянка рису

* півпучка зеленої цибулі

* невелике яйце

* сіль (за смаком)

* 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

* панірувальні сухарі

* олія

Для цього рецепта можна брати круглий або довгий рис. Відварити крупу в підсоленій воді (багато солі не додавати, бо консерва вже містить сіль) до готовності та повного випаровування вологи. Дати охолонути. Цибулю дрібно нарізати. Шматочки риби перекласти в миску, ретельно розім’яти виделкою. Додати до риби цибулю та рис. Поперчити, ввести збите яйце та добре перемішати до утворення однорідного фаршу. Завдяки рису маса добре тримає форму та не розпадається. Вологими руками (аби фарш не прилипав) сформувати невеликі котлетки, обкачати в сухарях. За бажанням замість сухарів можна взяти борошно або взагалі пропусти цей етап. Викласти на сковорідку з розігрітою олією. Смажити з обох боків на середньому вогні до золотавої скоринки (приблизно по 4—5 хв.). Просмажаться вони швидко, бо майже всі інгредієнти вже готові.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.