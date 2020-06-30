Якщо в саду і городі рідко обходимося без добрив, то для домашніх рослин про них забуваємо. Але щоб домашні квіти радували вас здоров’ям і красою, їх теж потрібно підживлювати. До того ж робити це можна не хімією, а натуральними засобами.

ЦУКОР

У цукрі міститься глюкоза, що дуже корисно для домашніх квітів. Вона дає їм енергію. Щоб підживити рослину, достатньо напоїти солодкою водичкою (1 чайна ложка цукру на склянку води). Багато квітів люблять цукор, особливо фікуси, а кактуси — взагалі великі ласуни. Вдаються до такої підгодівлі не частіше одного разу на 2 місяці, бо можуть з’явитися мошки і цвіль, тож не перестарайтеся.

КАВОВА ГУЩА

Чудове добриво для всіх домашніх (і не тільки) квітів, до того ж готувати спеціально не потрібно. Насолодившись чашкою ароматного напою, не виливайте кавову гущу, а, промивши трохи, якщо п’єте з вершками або молоком, змішайте з землею в вазоні. Завдяки цьому грунт стане більш пухким і легким, буде більше кисню. Особливо таке добриво піде на користь азаліям і всім видам кімнатних троянд — збільшується тривалість їх квітування і посилюється яскравість квіток. Вносьте добриво раз на 2 місяці.

Для підгодівлі домашніх квітів нерідко використовують і чайну заварку. Але вона може дати як позитивний, так і негативний ефект. Така добавка зробить землю більш пухкою, але заварку просто «обожнюють» мушки, тож будьте обережні. Від мушок радять позбавлятися, встромивши в горщик 5–6 сірників, щоб сірчана головка була в ґрунті. Комахи не виносять запах сірки.

КАРТОПЛЯНИЙ ВІДВАР



Рослини дуже добре ставляться до крохмалю, тому після того, як приготуєте картоплю, не виливайте відвар: остудіть його і використовуйте для поливу своїх рослин. Але в жодному разі він не має бути солоним.

ШКІРКА БАНАНІВ



Її можна підмішати прямо в землю. Під час пересадки домашніх квітів додайте в горщик з поживним грунтом трохи заздалегідь подрібнених і висушених бананових шкірочок. Згодом вони перегніють і підживлять рослини, що сприятливо позначиться на рості зеленої маси.

ЦИБУЛИННЯ

«Цілющий» відвар з лушпиння цибулі сприятливо позначиться на здоров’ї всіх домашніх рослин. Жменю лушпиння залийте 2 л води, прокип’ятіть 15 хв., дайте настоятися 2–3 год., процідіть і поливайте цим рослини. Крім усього іншого, в лушпинні містяться фітонциди, що захищають грунт від комах. Робіть це не частіше одного разу на місяць.

ВОДА З АКВАРІУМА



Хорошим натуральним добривом вважають воду з акваріума, що стимулює ріст рослин. Поливати нею квіти можна один раз на 35–40 днів (не частіше) і краще навесні та на початку літа, бо земля може позеленіти і закиснути. Витрачають 0,5 л води на один великий і 0,2 л — на невеликий вазон.

Коли час підживити рослини:

* повільний ріст

* тонкі витягнуті стебла

* бліде, дуже дрібне листя

* перестали квітнути

* пожовтіння і скидання листя, поява плям.

Перш ніж удобрювати, полийте квіти чистою водою, щоб їх не згубити, якщо добриво виявиться занадто концентрованим. Квіти особливо потребують підгодівлі пізньої весни та влітку — в період активного росту і цвітіння. Ослаблені рослини удобрюйте обережно, використовуючи розчин малої концентрації. І слідкуйте за реакцією рослин на те чи інше добриво.

Діана ШЕПЕЛЬ.