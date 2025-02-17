Якщо на вас кожну зиму (особливо в її другій половині) навалюється незрозуміла туга, й поради оточуючих на кшталт «роби зарядку» або «дивись комедії» не допомагають її розігнати, а лише посилюють, можливо, у вас особливий тип депресії, пов’язаний із сезонними змінами. «Порадниця» розібралась, як відрізнити серйозну проблему від просто поганого настрою.

У ЖІНОК БУВАЄ ЧАСТІШЕ

— Тип депресії, що виникає у певну пору року, зазвичай восени чи взимку, називається сезонним афективним розладом (САР), — пояснює лікар-психіатр Ігор ШИБКО. — Ця проблема досить поширена — у деяких країнах від САР страждають до 20 відсотків населення. У той же час реальну статистику назвати важко, оскільки багато людей із сезонним розладом настрою не звертаються до фахівців.

Точна причина розвитку таких депресивних епізодів залишається невідомою, але вважають, що вона пов’язана зі зменшенням кількості сонячного світла в зимові місяці, що порушує біологічний годинник організму. Також важливу роль відіграє збільшення вироблення мелатоніну (так званого гормону сну) та зниження рівня серотоніну (хімічної речовини мозку, що відповідає за гарний настрій) у зимовий період.

Додатковими факторами ризику, що сприяють виникненню САР, є спадковість, високий рівень стресу, проживання в холодному кліматі та наявність в анамнезі важкої депресії або біполярного розладу. Крім того, жінки страждають від сезонного розладу набагато частіше за чоловіків.

У літній період при достатньому рівні природної інсоляції симптоми зазвичай повністю зникають.

ВІДКРИЛИ 40 РОКІВ ТОМУ В США

САР — відносно «молоде» захворювання. У самостійний синдром його вперше виділив американський психіатр Норман Розенталь у 1984 році. Лікар помітив схожість скарг і симптомів у частини своїх пацієнтів, які зверталися до нього по допомогу пізньої осені та взимку, та описав прояви депресії із сезонним характером. Паралельно з Розенталем ще один американський психіатр Альфред Леві пов’язав появу сезонного розладу настрою з дефіцитом сонячного світла.

ТРИВОЖНІ ОЗНАКИ

За словами лікаря, симптоми САР можуть змінюватись від легких до тяжких. До основних проявів розладу належать постійний поганий настрій і безпричинний смуток, хронічна втома та нестача енергії, втрата інтересу до звичних занять і хобі, млявість, сонливість чи порушення сну. Також людину можуть турбувати почуття тривоги й провини, відчуття власної нікчемності, зниження концентрації уваги, труднощі у прийнятті рішень, головні, м’язові болі.

Однією з характерних ознак САР вважають і надмірне підвищення апетиту (регулярне переїдання, зловживання жирами й вуглеводами) та, як наслідок, швидке збільшення ваги.

В ускладнених випадках розлад може супроводжуватись суїцидальними думками та навіть спробами самогубства.

БУВАЄ І ВЛІТКУ

Хоча здебільшого зустрічається зимовий САР, деякі люди відчувають розлад настрою влітку — через надлишок сонця. Прояви літньої депресії можуть включати безсоння, зниження апетиту, втрату ваги, збудження та занепокоєння. До загальних симптомів зимового та літнього розладу належать дратівливість (що влітку нерідко переходить в агресивну поведінку) та прагнення соціальної ізоляції.

КОЛИ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЛІКАРЯ ТА ЯК ЛІКУВАТИ

— Якщо у вас в осінньо-зимовий період регулярно з’являються симптоми САР, які суттєво впливають на ваше життя та спостерігаються щодня протягом двох тижнів і довше, рекомендується звернутися по допомогу до фахівця, — радить Ігор Шибко. — Психіатр, психотерапевт чи психолог проведуть діагностику та призначать необхідне лікування.

Для діагностики САР лікар використовує бесіду з пацієнтом для з’ясування симптомів і анамнезу захворювання; спеціальне тестування на наявність депресії та оцінку тяжкості симптомів; виключення інших патологій і станів зі схожими проявами — наприклад, гіпотиреозу.

Лікування САР зазвичай включає психотерапевтичні методики (найчастіше це когнітивно-поведінкова терапія), що допомагають розібратися в емоційних причинах розладу та виробити стратегії для управління настроєм, а також світлотерапію (використання спеціальних яскравих ламп), спрямовану на корекцію порушених циркадних ритмів.

Коли ці методи виявляються неефективними, лікар може призначити антидепресанти або інші препарати, які допомагають упоратися із симптомами розладу. Також рекомендується прийом вітамінів.

Під час лікування важливо відкоригувати спосіб життя: збільшити фізичну активність і час перебування на свіжому повітрі (особливо в сонячну погоду), налагодити режим сну та оздоровити раціон, включивши в нього продукти, багаті на вітаміни В, Д і С. Крім того, рекомендується уникати соціальної ізоляції, регулярно спілкуючись із родичами, друзями або просто приємними вам людьми.

Також важливо освоїти методики управління стресом і взяти під контроль хронічні захворювання.

Ірина КАДЧЕНКО.