Не варто споживати харчові продукти після закінчення терміну їх придатності, навіть якщо йдеться про продукти тривалого зберігання, зокрема м’ясні, рибні та плодово-овочеві консерви, застерігає Держпродспоживслужба.

Такі консерви мають зберігатися в темному прохолодному місці, проте після закінчення терміну придатності від них краще відмовитись. Це пов’язано з тим, що сама тара (бляшана банка або кришка) можуть почати виділяти шкідливі речовини, а також є ризик накопичення ботулотоксину в самому харчовому продукті.

А у випадку, якщо консерву вже відкрили й рештки залишили в холодильнику — її вміст варто спожити якомога раніше!

Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» визначено:

якщо харчові продукти потребують спеціальних умов зберігання та/або умов використання, такі умови мають бути зазначені в інформації про харчовий продукт;

для забезпечення належного зберігання та використання харчових продуктів після відкриття упаковки в інформації про харчовий продукт може зазначатися інформація про умови зберігання та/або строк споживання після відкриття упаковки.

Отож при придбанні харчових продуктів, зокрема м’ясних, рибних і плодово-овочевих консервів, споживачеві слід звертати увагу на інформацію, зазначену на етикетці, особливо на термін придатності, а також умови споживання після відкриття харчового продукту.