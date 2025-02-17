Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років, роз’яснюють у Мінекономіки.

Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, котрі мають страховий стаж понад 15 років;

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

люди, котрі отримали поранення внаслідок військової агресії або пройшли полон.

Щоб отримати послугу, потрібно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн https://www.dcz.gov.ua/profnavch/voucher

на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні — паспорт, ІПН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Упродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Сума ваучера не може перевищувати 30280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Ваучер можна використати для навчання у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюють заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.