Картопляним зразам бринза надає пікантного присмаку.

1 кг картоплі

200 г бринзи

100 г твердого сиру

1 невеликий пучечок зеленої цибулі

1 середнє яйце

3–4 столові ложки борошна

0,5 чайної ложки солі

олія

борошно для панірування

Картоплю відварити в підсоленій воді до готовності. Потім воду повністю злити, повернути каструлю на вогонь, злегка підсушити картоплю (3–5 хв. на слабкому вогні). Так уся волога випарується й знадобиться менше борошна. Картоплю розім’яти товкачем до повної однорідності. Перекласти пюре в глибоку миску й охолодити. Додати до пюре яйце, перемішати. Всипати борошно, перемішати до однорідної маси. Додати до картопляного фаршу крупно натерту бринзу та сир, подрібнену цибулю. Перемішати.

Вологими руками сформувати невеликі картопляники — круглі чи овальні. Обкачати в борошні.

У сковороду налити олію — її має бути побільше, щоб картопляники рівномірно обсмажилися з усіх боків. Викласти в добре розігріту олію. Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотавої скоринки (приблизно по 4–5 хв.). Готові зрази викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Можна подати зі сметанним соусом. Для цього до 150 мл сметани вичавити 2 маленькі зубчики часнику, всипати 2 дрібки солі, розтерти. Перемішати, дати соусу охолонути в холодильнику.