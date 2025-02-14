Аби розсада була міцною та здоровою, їй потрібно створити належні умови. Падіння, а відтак загибель розсади, може спостерігатись за таких причин.

Неправильно підібрана землесуміш. Від якості субстрату, значною мірою, залежить розвиток рослин. Розсада може падати, якщо ґрунтосуміш не підходить для конкретного виду рослин або якщо вона занадто щільна, кисла тощо. Дуже важливо, щоб субстрат був пухким, родючим, із нейтральною кислотністю. У важкий ґрунт додають пісок або перепрілу тирсу, а щоб збагатити його корисними речовинами, на 10 л землі додають склянку деревного попелу. Універсальну ґрунтосуміш можна приготувати з таких компонентів: 2 частини городньої землі, по 1 частині перегною або добре перепрілого компосту, торфу, тирси чи піску.

Дефіцит світла. Якщо сіянцям не вистачає світла, стебельця витягуються і тоншають настільки, що зрештою не витримують власної ваги й падають. Тож рослинкам варто забезпечити хороше освітлення з першого ж дня, як з’явились проростки. Світловий день має тривати 12–16 год. Якщо природного освітлення не вистачає, застосовують фітолампи. З витягнутої розсади хороших рослин не отримати.

Надмірна вологість. Якщо заливати розсаду водою, корені не засвоюватимуть кисень, а отже, стебла не отримуватимуть достатньо живлення і падатимуть. Тому поливають, лише коли субстрат повністю просох, відстояною водою кімнатної температури. Важливо, щоб волога не накопичувалась на дні ємностей з розсадою. Водночас дефіцит вологи так само згубний.

Загущені посіви. Буває, господар спочатку рясно насіє насіння, а потім шкода проріджувати. Таким сіянцям не вистачатиме сонця, поживних речовин, між ними погано циркулює повітря, що сприяє появі хвороб. Отож якщо причина в цьому, слід негайно прорідити розсаду. Це поліпшить провітрювання та зробить її міцнішою.

Недотримання температурного режиму. Для кожного виду розсади існують свої температурні режими, яких важливо дотримуватись. Надмірний холод може нашкодити сіянцям. Важливо стежити за тим, щоб підвіконня, на якому стоїть розсада, було добре утеплене і з нього не дуло. До слова, у продажу зараз є теплі килимки для розсади.

Хвороби. Це передусім чорна ніжка, через яку сіянці падають і в’януть. Розвитку хвороби сприяють, власне, ті фактори, про які згадувалось вище: загущені посіви, надмірна вологість, полив холодною водою, перепади температур, дефіцит світла тощо. «Падіж» розсади може спричинити також фузаріоз. Джерелом хвороби є заражений ґрунт і насіння.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.