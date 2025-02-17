Додайте до тушкованої капусти гриби, томати, перчину та сметану, і на столі — повноцінна та дуже смачна вечеря.

2 великі цибулини

300 г квашеної капусти

300 г білоголової капусти

200 г копченої ковбаси

1 велика червона перчина

1 велика морквина

5 великих печериць

3 зубчики часнику

олія

3 столові ложки сметани

3 столові ложки томатного пюре

1 лавровий листок

чверть чайної ложки цукру

сіль

чорний мелений перець

Цибулю нарізати кільцями, викласти на сковорідку з розігрітою олією, обсмажити до рум’яності. Додати нарізану невеликими шматочками ковбасу та пластинки грибів, готувати до випаровування вологи. Додати крупно натерту морквину, тримати під кришкою 5 хв. Викласти кубики перцю та подрібнений часник, готувати під кришкою 3 хв. Свіжу капусту нашаткувати. Квашену віджати, за необхідності коротко нарізати. Додати до грибів і овочів капусту, чорний мелений перець, цукор і лавровий листок, перемішати.

Налити 100 мл води, тушкувати під кришкою до м’якості капусти, час від часу помішуючи. Наприкінці додати сіль, сметану з томатним пюре, все перемішати, потримати на вогні 3 хв. Зняти з плити, витримати під кришкою 10–15 хв.