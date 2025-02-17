Додайте до тушкованої капусти гриби, томати, перчину та сметану, і на столі — повноцінна та дуже смачна вечеря.
- 2 великі цибулини
- 300 г квашеної капусти
- 300 г білоголової капусти
- 200 г копченої ковбаси
- 1 велика червона перчина
- 1 велика морквина
- 5 великих печериць
- 3 зубчики часнику
- олія
- 3 столові ложки сметани
- 3 столові ложки томатного пюре
- 1 лавровий листок
- чверть чайної ложки цукру
- сіль
- чорний мелений перець
Цибулю нарізати кільцями, викласти на сковорідку з розігрітою олією, обсмажити до рум’яності. Додати нарізану невеликими шматочками ковбасу та пластинки грибів, готувати до випаровування вологи. Додати крупно натерту морквину, тримати під кришкою 5 хв. Викласти кубики перцю та подрібнений часник, готувати під кришкою 3 хв. Свіжу капусту нашаткувати. Квашену віджати, за необхідності коротко нарізати. Додати до грибів і овочів капусту, чорний мелений перець, цукор і лавровий листок, перемішати.
Налити 100 мл води, тушкувати під кришкою до м’якості капусти, час від часу помішуючи. Наприкінці додати сіль, сметану з томатним пюре, все перемішати, потримати на вогні 3 хв. Зняти з плити, витримати під кришкою 10–15 хв.
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